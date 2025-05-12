Главный форум креативных индустрий пройдет в Астане

Креативная индустрия
108
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В преддверии дня работников культуры и искусства 17 мая в Астане пройдет главный форум креативных индустрий Art Forum, организатором которого выступает медиа/PR сообщество PR room при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото организатора

Ежегодное мероприятие объединяет на одной площадке арт-менеджеров, креаторов, экспертов из области культуры, искусства, театра, кино, музыки, поэзии, истории и коммуникаций. 

В течение одного дня вы узнаете, как монетизировать талант, превратить подписчиков в клиентов, пробиться в киноиндустрию, вывести локальные бренды на международный уровень и зарабатывать на искусстве. Вас ждут вдохновляющие кейсы, ценные инсайты и практические инструменты от признанных специалистов.

В рамках события ожидаются тематические панельные сессии:

- Личный бренд: ключ к высокооплачиваемым заказам. Как превратить подписчиков в клиентов?
- Успешный киношник: как создавать контент и продвигать на кинорынке
- Культурный код и популярность. Как продавать наше казахстанское
- Арт за деньги: как зарабатывать на творчестве
- Как монетизировать талант: деньги vs вдохновение

«Art Forum от PR room стал своего рода платформой для талантов, для представителей креативных индустрий, где они могут заявить о себе. Мы подходим к подбору спикеров очень тщательно, и стараемся знакомить мир с теми, кто создает уникальный продукт, обладает ценными экспертными знаниями, но не всегда является публичным человеком.  Звезды отраслей итак на виду, а мы стараемся находить новых звезд. Мы помогаем творческим проектам, брендам и талантам в сферах искусства, кино, шоу-бизнеса и других индустрий заявить о себе громко и профессионально», - говорит организатор главного форума креативных индустрий Айнур Байгожа.

Ознакомиться с программой можно на сайте: www.artforum.kz

Организатор мероприятия PR room — сообщество для профессионалов медиа и PR, которое развивает отраслевую журналистику, организует зарубежные стажировки и масштабные мероприятия: ежегодную спортивную конференцию, Art Forum, PR room Awards и другие.

По вопросам аккредитации: +7 775 831 11 62

#Астана #форум #креативная индустрия

Популярное

Все
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Неделя репродуктивного здоровья будет ежегодно проводиться в Казахстане
Международный День медсестры отмечают в Казахстане
Новый Папа Римский выступил с первым официальным обращением к кардиналам
Более 450 рейсов задержаны в США
Девять медалей завоевала сборная Казахстана на домашнем Grand Slam
Казахстан и ОАЭ построят ветряную электростанцию в Жамбылской области
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива на картах
В США снизят цены на лекарства на 30-80%
Известный журналист Куаныш Султанов награжден орденом «Отан»
Казахстан ускоряет темпы: рост ВВП достиг 6% за четыре месяца
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
40-градусная жара придет в Казахстан
Казахстанец стал чемпионом мира по таеквондо среди кадетов в ОАЭ
Казахстанский штангист завоевал бронзу на чемпионате Азии в Китае
Шпажист Руслан Курбанов завоевал серебро Гран-при в Колумбии
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Участников международной банды осудили в Семее
Биткоин побил новый рекорд
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Новую систему безопасности установили на трассе Астана – Караганда – Алматы
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
60,8% респондентов оценивают перспективы Казахстана положительно - КИСИ
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Тягач стоимостью 100 млн тенге разобрали на запчасти на штрафстоянке в Алматинской области
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
Башкирская группа Ay Yola поблагодарила казахстанцев за теплый прием
Человек-легенда
Сервис для проверки утечек персональных данных появился в eGov Mobile
В Астане определились победители скачек с призовым фондом 120 млн тенге
Баранина из Акмолинской области отправляется в Катар
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области

Читайте также

Креативные индустрии: Как в Казахстане развивают стратегиче…
Первый Национальный фестиваль креативности стартовал в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]