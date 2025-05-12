В преддверии дня работников культуры и искусства 17 мая в Астане пройдет главный форум креативных индустрий Art Forum, организатором которого выступает медиа/PR сообщество PR room при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото организатора

Ежегодное мероприятие объединяет на одной площадке арт-менеджеров, креаторов, экспертов из области культуры, искусства, театра, кино, музыки, поэзии, истории и коммуникаций.

В течение одного дня вы узнаете, как монетизировать талант, превратить подписчиков в клиентов, пробиться в киноиндустрию, вывести локальные бренды на международный уровень и зарабатывать на искусстве. Вас ждут вдохновляющие кейсы, ценные инсайты и практические инструменты от признанных специалистов.

В рамках события ожидаются тематические панельные сессии:

- Личный бренд: ключ к высокооплачиваемым заказам. Как превратить подписчиков в клиентов?

- Успешный киношник: как создавать контент и продвигать на кинорынке

- Культурный код и популярность. Как продавать наше казахстанское

- Арт за деньги: как зарабатывать на творчестве

- Как монетизировать талант: деньги vs вдохновение

«Art Forum от PR room стал своего рода платформой для талантов, для представителей креативных индустрий, где они могут заявить о себе. Мы подходим к подбору спикеров очень тщательно, и стараемся знакомить мир с теми, кто создает уникальный продукт, обладает ценными экспертными знаниями, но не всегда является публичным человеком. Звезды отраслей итак на виду, а мы стараемся находить новых звезд. Мы помогаем творческим проектам, брендам и талантам в сферах искусства, кино, шоу-бизнеса и других индустрий заявить о себе громко и профессионально», - говорит организатор главного форума креативных индустрий Айнур Байгожа.

Ознакомиться с программой можно на сайте: www.artforum.kz

Организатор мероприятия PR room — сообщество для профессионалов медиа и PR, которое развивает отраслевую журналистику, организует зарубежные стажировки и масштабные мероприятия: ежегодную спортивную конференцию, Art Forum, PR room Awards и другие.

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