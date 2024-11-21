Главный ориентир – эффективное правосудие

Ключевыми темами масштабного мероприятия стали реформы уголовного правосудия в Центральной Азии (2021–2024), роль женщин в системе правосудия, цифровизация уголовных процессов, альтернативы тюремному заключению, а также доступ к правосудию и предотвращение пыток.

К слову, первый форум по уголовному правосудию для стран ЦА был организован в 2008 году и тоже прошел в Казахстане. Все это время центральноазиатские страны активно работали над совершенствованием уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, приведшим к значительным преобразованиям.

По словам председателя Верховного суда РК Асламбека Мергалиева, реализованные реформы помогают соз­дать более сбалансированную и справедливую систему, где соблюдаются права всех сторон судебного процесса.

– Казахстан является полноправным участником более 70 многосторонних договоров в области прав человека. В 2020 году мы присоединились ко II Факультативному протоколу о гражданских и политических правах, предусматривающему отмену смертной казни. Еще 30 лет назад 60 процентов лиц осуждалось к реаль­ному лишению свободы. После гуманизации законодательства доля таких уголовных наказаний уменьшилась до 38 процентов. В остальных случаях предусмот­рены альтернативные меры, не связанные с изоляцией от общества, – проинформировал Асламбек Мергалиев.

Кроме того, внедрена трехзвенная модель уголовного процесса с разграничением полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом. Также немаловажно, что уже утверждены планы, нап­равленные на долгосрочное и комплексное укреп­ление защиты фундаментальных прав человека и верховенство закона.

– Глава государства постоянно уделяет внимание необходимос­ти установления справедливости и порядка в обществе, в котором эффективное правосудие и защита прав граждан занимают особое место. Поэтому с целью демократизации судебной системы и расширения гражданского участия в отправлении правосудия по поручению Президента поэтапно расширены категории дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных. В результате число дел, рассмотренных с учас­тием присяжных заседателей, возросло в разы. Если в 2021 году их было 59, то только за девять месяцев 2024 года эта цифра дос­тигла почти двухсот (196). Также мы планируем отнести к мандату суда присяжных рассмотрение обращений об условно-досрочном освобождении и замены меры наказания осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пилотный проект будет запущен с 2025 года, – добавил Асламбек Мергалиев.

С приветственным словом на форуме выступила председатель Конституцион­ного суда Эльвира Азимова. По ее словам, экспертам нужно делать акцент на решении таких вопросов, как повышение вовлеченности населения и расширение равного доступа к правосудию для всех граждан, гендерное равенство и распространение ложной информации в обществе.

По мнению руководителя департамента Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Константина Вардзелашвили, озвученные в ходе двухдневного форума предложения могут лечь в основу дальнейших важных реформ.

– Мы намерены обсудить широкий ряд вопросов, которые относятся к развитию реформ в области уголовного правосудия, а также будем обсуждать те вызовы, с которыми мы все сталкиваем­ся при осуществлении этих реформ. Помимо этого, предметом нашего внимания станет государственная политика в вопросах, касающихся досудебного расследования, стандарты в части защиты прав человека и обеспечение верховенства закона. Также мы не обойдем вниманием вопрос пыток и необходимость поддержания наилучших стандартов в области их недопущения, – отметил он.

Как подчеркнула исполняю­щая обязанности директора ОФ «Центр исследования правовой политики», являющегося одним из соорганизаторов данного мероприятия, Татьяна Зинович, международный форум предоставляет возможность качественной и глубокой дискуссии в отношении прогрессивного опыта, это своего рода работа над ошибками.

– Здесь присутствуют участники из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, они изучают разноплановый опыт своих соседей и, исходя из этого, формируют свою правовую политику. Также в числе участников очень много приглашенных экспертов из-за рубежа. На обсуждение вынесены вопросы независимости судебной власти и адвокатуры, роли прокуратуры, баланса сторон в уголовном процессе, а также нюансов досудебного и судебного производств, тюремной реформы, пробации и другие, – пояснила Татьяна Зинович.

Отметим, что принятые ранее меры по гуманизации уголовного процесса и снижению количества лиц, содержащихся под арестом, позволили Казахстану подняться в индексе верховенства права на 65-е место из 142 стран. По отдельным факторам наша страна входит в топ-50. Так, по «Гражданскому правосудию» мы находимся на 36-м месте, по «Порядку и безопасности» – на 43-м, а по «Системе уголовного судопроизводства по оперативности и эффективности» занимаем 20-ю позицию.