Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить "Актобе"
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Это может произойти после окончания отборочного цикла к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz
По информации KazFootball.kz, Магомед Адиев посетил матч заключительного тура КПЛ между "Актобе" и "Жетысу", который закончился со счетом 2:2.
После игры он встретился с руководителем управления спорта Актюбинской области для обсуждения возможного назначения на пост главного тренера пятикратного чемпиона страны.
Отмечается, что решение будет принято после заключительных матчей сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (20 ноября).