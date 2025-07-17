Главный военный прокурор посетил Костанайский гарнизон

Закон и Порядок
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В ходе командировки в Костанайский гарнизон главный военный прокурор Дастан Секенов провёл межведомственное совещание с участием командования воинских частей и представителей правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz 

Фото: Gov.kz

Открывая заседание, главный военный прокурор отметил, что в рамках реализации концепции «Закон и Порядок» с учётом особенностей гарнизона необходимо сосредоточить основные усилия на предупреждении гибели и травматизма личного состава, дорожно-транспортных происшествий и семейно-бытового насилия, а также усилении мер по социальной защите военнослужащих.

На совещании также обсуждены вопросы охраны военнослужащими Национальной гвардии исправительных учреждений, пресечению фактов проникновения запрещённых предметов.

Отдельное внимание уделено деятельности подразделений Пограничной службы по охране государственной границы, в том числе противодействию незаконной миграции и наркотрафику.

Намечены мероприятия по реализации в гарнизоне программ профилактики «Закон и Порядок в армии» и «Цифровая профилактика», разработанных Главной военной прокуратурой совместно с военными ведомствами.

По завершении совещания Дастан Секенов в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» принял участие в посадке саженцев деревьев на территории прокуратуры Костанайской области.

Главная военная прокуратура продолжит реализацию системных мер по обеспечению законности, профилактике правонарушений и укреплению правовой культуры в армии.

#совещание #гарнизон #закон и порядок #Главная военная прокуратура

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