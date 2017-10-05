Главу Чечни нарисовали в образе "Железного Рамзана" – "Кадырмэна"

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова к его дню рождения нарисовали в образе героя комиксов. Изображение опубликовал в Facebook Арам Габрелянов, передает Lenta.ru.
"Сегодня у Дорогого Брата Рамзана День рождения. Художник из журнала Bubble назвал эту картину "Железный Рамзан". Я же ее для себя назвал "Стальной пехотинец Путина с горячим сердцем и доброй душой", – написал он.
В Telegram-канале Д///ИХАД героя окрестили "Кадырменом". 5 октября Кадырову исполняется 41 год.
"Сегодня у Дорогого Брата Рамзана День рождения. Художник из журнала Bubble назвал эту картину "Железный Рамзан". Я же ее для себя назвал "Стальной пехотинец Путина с горячим сердцем и доброй душой", – написал он.
В Telegram-канале Д///ИХАД героя окрестили "Кадырменом". 5 октября Кадырову исполняется 41 год.