Его приговорили к трем годам заключения

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Восточно-Казахстанской области судом №2 г. Усть-Каменогорск оглашён приговор в отношении руководителя областного филиала ГУ «Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям» Станбекова С., сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путём фиктивного трудоустройства жителя города.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Судебный акт в законную силу не вступил.