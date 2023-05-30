Главу СПК "Байконур" уволили за вывоз на свалку 126 тонн продуктов

Фото: Kazpravda.kz

На заседании под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева была дана соответствующая оценка работе корпорации, допустившей растраты продовольствия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

26 мая в соцсети распространилось видео о выброшенных на свалку овощных отходах. Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация Байконур» подтвердило ликвидацию отходов 25 мая, объяснив ее потерей веса продуктов при хранении, что считается естественной убылью.

Однако глава региона счел, что это ошибка главы корпорации и потери можно было предотвратить.

«Самат Нурахметович, действительно, этот поступок вызвал недовольство жителей. Зная, что проблема существует уже давно, вам нужно было вместе со своими специалистами рассмотреть способы использования продуктов на складе для других целей. Дождавшись, пока 126 тонн продукции не станет непригодной для использования, они не изыскали альтернативных путей ее утилизации. Это показывает, что вы, как руководитель, не смогли должным образом координировать работу. Среди нас нет места людям, которые не радеют за общие интересы», - сказал Нурлыбек Машбекович.

После этого председатель правления АО «СПК» Байконур» Самат Ерниязов был освобожден от должности, а руководителю областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгату Дуйсебаеву объявлен строгий выговор.

По данному инциденту будет создана специальная комиссия, обстоятельства происшествия будут тщательно проверены. Чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторилась, было поручено выработать соответствующие рекомендации, добавили в акимате.

Фото пресс-службы акимата Кызылординской области