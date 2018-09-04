Главврач перинатального центра Астаны уволилась после череды смертей рожениц
Инга Селезнева
По заключению официальной республиканской комиссии, в отношении смертности в перинатальном центре №1 Астаны был освобожден от занимаемой должности главный врач данного центра и приняты меры дисциплинарного взыскания. Об этом сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По четырем случаям материнской смертности есть заключение республиканской комиссии. Согласно официальному заключению, три случая признаны непредотвратимыми, один случай - условно предотвратимым. Были приняты меры, а именно: освобожден от занимаемой должности главный врач перинатального центра № 1, также приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгих выговоров к лицам, которые принимали участие в оказании медпомощи этим роженицам. Отмечу, что главврач написала заявление по собственному желанию, сама не выдерживала. Также произошло слияние перинатального центра и городской больницы № 2", - рассказала Рустемова, добавив, что в дальнейшем планируется объединение еще 4-х медорганизаций.
"По второй, третьей и четвертой женщине сейчас дети выписаны домой. Ребенок первой женщины был тяжелый. На сегодня у него состояние удовлетворительное, находится в городской детской больнице № 1, предполагаем, что через неделю его выпишут", - сообщила она.
"Что касается улучшения работы в данном направлении, 100 миллионов тенге выделено из бюджета только на обучение акушер-гинекологов, анестезиологов, реаниматологов", - сказала руководитель управления.
Алия Рустемова отметила, что также принимаются меры со стороны городского акимата.
"Чтобы привлечь опытных специалистов в акушерство-гинекологию, решается вопрос о выделении для них квартир", - заключила она.
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