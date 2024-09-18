Главы делегаций стран ЦА обсудили приоритетные задачи Фонда спасения Арала

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с руководителями делегаций стран-участниц первого заседания правления Международного Фонда спасения Арала, проводимого под председательством Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В ходе встречи были рассмотрены вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, а также меры по дальнейшему решению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря.

«Сегодня главы наших государств уделяют особое внимание водной сфере. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил, что спасение Арала должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Первостепенной задачей Фонда является комплексное и рациональное использование, охрана водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом их социально-экономической, энергетической, ирригационной и экологической значимости. Выражаю надежду, что общими усилиями нам удастся качественно улучшить состояние важного для всех наших стран уникального водоема», — отметил Олжас Бектенов.

Несмотря на принимаемые меры, с учетом нарастающего, в том числе в связи с изменениями климата, дефицита водных ресурсов в бассейне Аральского моря перед МФСА стоит задача по усилению консолидации заинтересованных государств.

Олжас Бектенов подчеркнул важную роль института регионального сотрудничества и обозначил приоритетные задачи Фонда, поставленные главами государств-членов МФСА, на период председательства Казахстана.

Отмечена необходимость дальнейшей проработки комплексного и взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии с учетом интересов всех сторон. В частности, внедрение новейших цифровых технологий, использование спутниковых данных дистанционного зондирования земли, что позволит укрепить сотрудничество и обеспечить экономию значительных объемов водных ресурсов.

Кроме того, в целях повышения эффективности регулирования энергетических и ирригационных процессов будет активизирована работа по разработке и внедрению странами региона единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Данные меры нацелены на достижение баланса в покрытии нужд стран и недопущение дефицита электроэнергии в осенне-зимний период и поливной воды в летний период.

Также в числе приоритетных задач – завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. На сегодня рабочей группой экспертов ведется соответствующая работа.

В ходе встречи с предложениями выступили заместитель премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Тангрыгули Атахаллыев, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев.

По итогам обсуждения Олжас Бектенов выразил благодарность главам делегаций за вносимый вклад в общее дело по улучшению экосистемы региона и подчеркнул заинтересованность правительства Казахстана в конструктивном диалоге для реализации совместных планов.

Международный Фонд спасения Арала создан в 1993 году пятью государствами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Целью создания организации стало объединение усилий стран по смягчению негативного воздействия высыхания Арала на окружающую природную среду и население региона. Фондом реализуются совместные межгосударственные экологические и научно-практические программы и проекты.