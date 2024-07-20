Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру

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В компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению «затяжных последствий» глобального сбоя, начавшегося еще накануне, в четверг, около 22:00 по Гринвичу.

Авиакомпания American Airlines, перевозящая более 570 тыс. пассажиров ежедневно, первой сообщила Би-би-си, что сбой вызван «технической проблемой с Crowdstrike», а вскоре это признал и исполнительный директор компании Джордж Куртц.

По его словам, столь масштабные последствия вызваны конфликтом последней версии программного обеспечения Crowdstrike с операционной системой Windows.

Отдельно Куртц заверил, что досадный инцидент не является результатом хакерской атаки и не угрожает личным данным клиентов.

В пятницу утром аэропорты по всему миру начали массово отменять рейсы из-за отказа компьютерных систем как авиаперевозчиков, так и вспомогательных сервисных служб. Крупные авиакомпании США, включая Delta и United, объявили о полном прекращении полетов в ближайшее время.

Железнодорожные компании Британии также столкнулись с «широко распространенными проблемами в IT-сфере».

Телекомпания Sky News была вынуждена более чем на час прервать прямой эфир. Перебои наблюдаются также и на Лондонской фондовой бирже.

Судя по поступающим сообщениям, одной из наиболее пострадавших от сбоя стран стала Австралия. Там массово нарушена работа не только аэропортов, но и магазинов и телекоммуникационных компаний.

В берлинском аэропорту — также из-за «технической неисправности» — регистрация на многие рейсы идет с большой задержкой.

В Испании «IT-инцидент» зафиксирован во всех крупных аэропортах страны.

«Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, — утверждается в сообщении, распространенном национальным оператором испанских аэропортов. — Пока работа ведется исключительно с использованием ручных систем».

Вскоре о нарушениях в работе сообщил аэропорт Амтердама «Схипхол». Представитель пресс-службы не уточнил, сколько рейсов было затронуто компьютерным сбоем, однако сказал, что среди них есть как прибывающие в столицу Нидерландов, так и вылетающие из нее рейсы.

Еще чуть позже аналогичные сообщения о компьютерных сбоях начали поступать из аэропортов Индии и Японии. В токийском Нарито нарушена работа авиакомпаний JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express и Spring Japan. Аэропорт «Дели» работает в ручном режиме.

В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern. Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают «и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени».

В американском штате Аляска нарушена работа телефонной линии спасения 911 — объединенной диспетчерской службы скорой помощи, полиции и пожарных.

В Новой Зеландии сбой затронул не только авиаперевозчиков, но и законодателей: о нарушениях в работе компьютеров сообщила пресс-служба парламента страны.