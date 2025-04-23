Гнездо с птенцом краснокнижного хищника обнаружили в Алматинской области

Экология,Природа
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Дана Аменова
корреспондент

За сезон птица откладывает одно яйцо

Фото: скриншот видео

На территории Шарынского государственного национального природного парка обнаружено гнездо с птенцом редкого хищника — орла ягнятника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

«Орел ягнятник — крупная хищная птица из отряда соколообразных. Длина тела достигает 1 метра, размах крыльев — около 85 см, масса взрослой особи составляет от 7 до 12 кг. Этот вид предпочитает горные районы, скалистые обрывы и труднодоступные возвышенности, где чувствует себя в безопасности. Период размножения приходится на март-апрель. За сезон птица откладывает одно яйцо, инкубационный период длится примерно 55 дней», — сказано в информации.

Там же добавили, что орел ягнятник питается преимущественно падалью, выполняя важную санитарную функцию и играя ключевую роль в поддержании экологического баланса в дикой природе.

Гнёзда строит на высоких скалах, используя крупные ветви и природные ниши. Данный вид пернатых находится под государственной охраной, и все действия по его защите строго регламентированы законодательством. Входит в Красную книгу.

Также ранее стало известно, что в Государственном национальном природном парке «Иле-Алатау» произошло знаменательное событие: редкий снежный барс снова попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.

#Алматинская область #нацпарк #птенец #орел ягнятник #гнездо

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