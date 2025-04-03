Снежный барс попал в объектив фотоловушки в в Иле-Алатауском нацпарке

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Завораживающие кадры с участием хищника были сделаны зимой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, в Государственном национальном природном парке «Иле-Алатау» произошло знаменательное событие: редкий снежный барс снова попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.

«Эти кадры были сделаны в период с 7 по 13 февраля. Хочется отметить важный труд научных инспекторов, которые круглосуточно мониторят территорию парка и проводят исследования, направленные на сохранение биоразнообразия. Благодаря их усилиям и упорной работе фотоловушки были установлены в нужных местах, что позволило получить такие впечатляющие результаты», – уточнили в нацпарке.

Также в продолжение сказано, что снежный барс – символ бесценного природного наследия.

#Минэкологии #снежный барс #нацпарк #объектив #фототловушка

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