Год культуры Казахстана и Китая обсудили в Пекине

Культура,Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

В Пекине в рамках открытия Перекрестного года культуры Казахстана и Китая состоялась встреча заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с заведующим Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Шулэем, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/madenietaqparat

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного взаимодействия и реализацию совместных инициатив. Аида Балаева подчеркнула высокий уровень казахстанско-китайских отношений и выразила заинтересованность в их дальнейшем расширении.

«Казахстанско-китайские отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Это, безусловно, заслуга Глав наших государств. Мы, со своей стороны, заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества и расширении интеграции между нашими странами. В рамках Года культурного обмена предлагаем рассмотреть возможность реализации ряда совместных проектов. В частности, это проведение фестиваля креативных индустрий, театрального и циркового фестивалей. Отмечу, что в прошлом году нами был открыт Казахстанский культурный центр в Пекине, что создает дополнительные возможности для укрепления культурных связей», – подчеркнула Министр культуры и информации.

В свою очередь, Ли Шулэй выразил уверенность, что проведение Перекрестного года культуры станет важным фактором дальнейшего сближения народов двух стран.

«Китай и Казахстан являются верными друзьями и стратегическими партнерами. Наши отношения вступили в новый этап стратегического партнерства. Главы наших государств объявили текущий год Годом культурного обмена, и мы придаем этому событию большое значение, мы готовы обсудить мероприятия, которые можно организовать», – поприветствовал Шулэй.

В рамках встречи стороны выступили с рядом инициатив по развитию совместных проектов. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере киноиндустрии. Аида Балаева отметила высокую перспективу аудитории Китая для казахстанского кинематографа и потенциал для сотрудничества с крупными кинокомпаниями.

Также участники обсудили создание совместных документальных и художественных фильмов с последующим продвижением в обеих странах. Ли Шулэй пригласил казахстанских кинематографистов к участию в Шанхайском международном кинофестивале, подчеркнув его роль в продвижении кино и укреплении культурных связей.

Кроме того, стороны отметили перспективы сотрудничества в области изобразительного искусства, включая проведение совместных пленэров и выставок, а также развитие обменов между художниками двух стран.

Обсуждались и вопросы взаимного перевода произведений казахстанских и китайских авторов. Подчеркнут потенциал экранизации литературных произведений. Также, затронуты вопросы театрального сотрудничества, включая гастроли и совместные постановки.

В числе приоритетных направлений также обозначено развитие туризма, в том числе через организацию ознакомительных туров для представителей медиа.

