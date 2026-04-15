Годами в бегах

Полицейские сумели обнаружить и задержать 26 уголовных преступников. Рассчитывая избежать ответственности, большая часть из них отсиживалась в соседних Кыргызстане и России. Среди задержанных есть и те, кто находился в розыске долгие годы. К примеру, за совершение тяжких преступлений двое граждан скрывались от правосудия с 2017-го, а 37-летняя жительница Кордайского района, укравшая мобильный телефон, находилась в бегах с 2016-го.

Операция позволила задержать не только казахстанских преступников, но и лиц, объявленных в межгосударственный розыск другими странами. В частности, сотрудники полиции поместили под стражу граждан Кыргызстана и Российской Федерации, разыскиваемых за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, полицейские установили местонахождение семи без вести пропавших граждан, которые длительное время числились в розыске. Это стало важным результатом не только для правоохранительных органов, но и для их родных и близких.