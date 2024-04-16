Годовая инфляция в марте замедлилась в регионах

Годовая инфляция в марте замедлилась в большинстве регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

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В марте годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,1% (в феврале – 9,3%). При этом в 14 регионах годовая инфляция замедлилась, в 5 – ускорилась и в 1 – осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

Цены на продовольственные товары в марте замедлились до 6,9% г/г (в феврале – 7,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (10,5%), а минимальный – в Алматинской области (4,3%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 8,2% г/г (в феврале – 8,5%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,2%), минимальное – в Жетысуской области (6,5%).

Цены на платные услуги в марте ускорились до 13,2% г/г (в феврале – 12,8%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,2%), значительно ниже – в Улытауской области (8,6%).

В марте рост месячной инфляции по стране составил 0,7%, что выше исторической средней (0,6% в марте 2017-2021гг.).