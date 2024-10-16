Годовая инфляция в сентябре замедлилась в 11 регионах Казахстана

Банки и финансы
86
Гульмира Кунапия
корреспондент

Наибольшие значения годовой инфляции отмечены в Астане и Мангистауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Напомним, в августе годовая инфляция зафиксировалась на уровне 8,4%. 

По данным Нацбанка, замедление годовой инфляции зафиксировано в 11 регионах, в 7 она ускорилась и в 2 осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции отмечены в Астане и Мангистауской области.

«Цены на продовольственные товары в сентябре снизили темп роста до 5,1% г/г (в августе – 5,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Алматы (7,7%), а минимальный – в Астане (2,1%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в августе – 7,7%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,3%), минимальное – в Жетысуской области (4,9%)», – говорится в сообщении. 

Цены на платные услуги в сентябре сохранились на прежнем уровне 13,6% г/г (в августе – 13,6%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (20,0%), значительно ниже – в Алматинской области (7,7%).

Сообщается, что в сентябре рост месячной инфляции по стране составил 0,4%, что выше исторической средней (0,3% в сентябре 2017-2021 годах).

#цены #регионы #инфляция

Популярное

Все
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Второй региональный фестиваль «Есениада» состоялся в Таразе
Холода «подкрались незаметно»: жители Актау снова оказались без отопления и горячей воды
Воспитание души: герои Маркеса впервые заговорили на казахском языке
Алматинка Дуза-апа Мавлютова стала талисманом городского марафона
Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ
Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО
Мировое сообщество ищет способы регулировать использование технологий ИИ
Дать шанс амбициозной молодежи сделать карьеру – эксперт о модернизации госслужбы
Как стабилизировать государственные финансы
Достижения и перспективы развития государственной службы обсудили в АДГС
Песня – символ дружбы
Карагандинские артисты выступили на «Русской сцене»
Наши атлеты отличились на международных турнирах
Повысить эффективность профилактики
Фестиваль ремесленников «Шебер-fest» прошел в Атырау
Про людей и зверей
Есть у меня заветная лохматая Мечта...
Питомец в мегаполисе: легко ли в Алматы найти место для выгула собаки?
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Экономист Александр Разуваев: Интерес к Евразии растёт
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Снежные барсы попали в объектив фотоловушки в Алматинской области
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Президента Казахстана наградили медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу

Читайте также

Возмещать причиненный медиками вред здоровью пациентов буду…
Какие денежные переводы банки будут отклонять автоматически
Депутаты требуют запретить онлайн-кредиты из-за мошенников:…
Требования по открытию иностранных банков в Казахстане пред…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]