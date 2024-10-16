Годовая инфляция в сентябре замедлилась в 11 регионах Казахстана

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В сентябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Напомним, в августе годовая инфляция зафиксировалась на уровне 8,4%.

По данным Нацбанка, замедление годовой инфляции зафиксировано в 11 регионах, в 7 она ускорилась и в 2 осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции отмечены в Астане и Мангистауской области.

«Цены на продовольственные товары в сентябре снизили темп роста до 5,1% г/г (в августе – 5,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Алматы (7,7%), а минимальный – в Астане (2,1%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в августе – 7,7%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,3%), минимальное – в Жетысуской области (4,9%)», – говорится в сообщении.

Цены на платные услуги в сентябре сохранились на прежнем уровне 13,6% г/г (в августе – 13,6%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (20,0%), значительно ниже – в Алматинской области (7,7%).

Сообщается, что в сентябре рост месячной инфляции по стране составил 0,4%, что выше исторической средней (0,3% в сентябре 2017-2021 годах).