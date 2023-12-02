Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024

Футбол
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Легендарная пушка в ворота Шмейхеля победила в голосовании на официальном сайте УЕФА, передает Kazpravda.kz

Фото: ФФК

Казахстанец опередил албанцев Ясира Асани и Кристьяна Аслани, сообщает Спорт Шрёдингера.

Ранее лучший гол выбрали технические наблюдатели УЕФА - в эту структуру входят бывшие футболисты и действующие тренеры. Они отдали первое место лихтенштейнцу Сандро Вольфингеру, а Тагыбергену - восьмое.

Кстати, Тагыберген - единственный из всех участников отборочного цикла Евро-2024, который номинирован на Премию Пушкаша - лучший гол года по версии ФИФА. Ее обладателя выберут двумя голосованиями: среди легенд футбола и среди болельщиков (проходило с 22 сентября по 10 октября).

Обладатель Премии Пушкаша будет назван в январе на церемонии The Best. Точная дата церемонии пока не объявлена.

#футбол #Евро-2024 #Асхат Тагыберген

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