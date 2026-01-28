«Голос за горизонтом»: Аида Балаева анонсировала выход нового шоу Димаша

Культура,Музыка
55
Дана Аменова
специальный корреспондент

5 февраля на китайском телевидении стартует проект, снятый в разных регионах Казахстана

Фото: пресс-служба Минтуризма

Подробностями предстоящей премьеры международного телепроекта Voice Beyond Horizon поделилась в соцсетях министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, 5 февраля на популярном китайском телеканале Хунань состоится официальная премьера международного проекта Voice Beyond Horizon. Телепрограмма полностью снята в туристических локациях Казахстана и охватила шесть регионов.

«Проект был реализован по инициативе Димаша Кудайбергена и реализован совместно с медиахолдингом Hunan Broadcasting System. Voice Beyond Horizon объединяет артистов из разных стран и знакомит миллионы зрителей с природным разнообразием и туристическим потенциалом Казахстана. Съемки прошли в Туркестане, Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, городах Астана и Алматы», – проинформировала глава ведомства в Facebook.

Напомним, в Казахстане будет создан туристский маршрут по ключевым локациям международного проекта «Voice Beyond Horizon», инициированный Димашем Кудайбергеном в сотрудничестве с Hunan Broadcasting System. 

#анонс #шоу #Димаш #Балаева

