Голосование на референдуме прошло в спокойной обстановке – Генпрокуратура

Представитель Генеральной прокуратуры РК Азамат Сергазин рассказал об обращениях в органы прокуратуры, зафиксированных в день голосования на республиканском референдуме, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня в органы прокуратуры поступило шесть обращений от граждан. Одно из них направлено в Генеральную прокуратуру, по два – в прокуратуру ЗКО и ВКО, одно – в прокуратуру Актюбинской области", – сообщил Сергазин.

Он отметил, что голосование в целом прошло в спокойной обстановке. Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.



