ЦИК подвела предварительные итоги явки граждан на выборы депутатов

Голосование на участках закончилось в 20:00.
Стали известны предварительные итоги явки голосующих, передает Кazpravda.kz.
В соответствии с границами часовых поясов в пяти регионах Казахстана (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангыстауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 19 марта, 22:10 по времени столицы, бюллетени получили 54,19 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по области Абай – 57,02%;
по Акмолинской области – 60,01%;
по Актюбинской области – 58,00%;
по Алматинской области – 60,03%;
по Атырауской области – 51,23%;
по Западно-Казахстанской области – 59,20%;
по Жамбылской области – 65,21%;
по области Жетісу – 55,32%;
по Карагандинской области – 59,48%;
по Костанайской области – 65,10%;
по Кызылординской области – 67,21%;
по Мангыстауской области – 54,10%;
по Павлодарской области – 58,68%;
по Северо-Казахстанской области – 65,25%;
по Туркестанской области – 53,01%;
по области Ұлытау – 58,99%;
по Восточно-Казахстанской области – 64,15%;
по г. Астане – 42,91%;
по г. Алматы – 25,82%;
по г. Шымкенту – 45,46%.