ЦИК подвела предварительные итоги явки граждан на выборы депутатов

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Стали известны предварительные итоги явки голосующих, передает Кazpravda.kz.

В соответствии с границами часовых поясов в пяти регионах Казахстана (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангыстауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 19 марта, 22:10 по времени столицы, бюллетени получили 54,19 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай – 57,02%;

по Акмолинской области – 60,01%;

по Актюбинской области – 58,00%;

по Алматинской области – 60,03%;

по Атырауской области – 51,23%;

по Западно-Казахстанской области – 59,20%;

по Жамбылской области – 65,21%;

по области Жетісу – 55,32%;

по Карагандинской области – 59,48%;

по Костанайской области – 65,10%;

по Кызылординской области – 67,21%;

по Мангыстауской области – 54,10%;

по Павлодарской области – 58,68%;

по Северо-Казахстанской области – 65,25%;

по Туркестанской области – 53,01%;

по области Ұлытау – 58,99%;

по Восточно-Казахстанской области – 64,15%;

по г. Астане – 42,91%;

по г. Алматы – 25,82%;

по г. Шымкенту – 45,46%.