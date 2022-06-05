Голосование в Алматы: принять участие в референдуме приходят семьями. Об этом в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций сообщили представители штаба неправительственной организации ОО «Центр гражданской инициативы».

Руководитель штаба неправительственной организации ОО «Центр гражданской инициативы» г. Алматы Ботагоз Кудышева сообщила, что они внесли свой вклад в организацию референдума, подготовив более 1500 независимых наблюдателей, которые сегодня задействованы на 507 избирательных участках мегаполиса.

«Мы считаем, что именно этот инструмент является значимым средством для повышения транспарентности и качества избирательного процесса. Алматинцы должны понимать, что сегодня выбирают будущее для себя, своих детей, внуков», - сообщила Б. Кудышева.

Говоря о работе независимых наблюдателей, спикер сообщила, что они создают благоприятные условия для избирателей, поднимают правовую культуру граждан и выявляют нарушения. К примеру, сегодня произошла ситуация, когда в одной кабинке было двое избирателей, об этом сообщили в СМИ.

«В ходе проверки оказалось, что это семейная чета, супруга слабовидящая, ей помогал муж», - отметила руководитель штаба НПО.

Еще одна участница брифинга, член штаба - Сауле Алпысова сообщила, что на протяжении всего референдума занимается связью с общественностью на участках референдума.

«Есть тенденция повышения активности и социальной, гражданской ответственности нашего населения. Приходят семьями, приходит молодежь, пожилые люди несмотря на возраст. Нужно сразу сказать, что мы не скрываем никаких фактов, публикуем все, что поступает нам в штаб. Наши наблюдатели - это представители гражданских организаций, передают нам достоверную информацию, стараются на местах фиксировать все нарушения и положительные моменты. Вся информация аккумулируется и отражается в социальных сетях», - сообщила С. Алпысова.