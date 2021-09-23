Фото: bookmaker-ratings.ru
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин достиг договоренности о бое с обладателем титула WBA Super в этой же категории, японцем Риотой Муратой, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.kz
.
По информации инсайдера ESPN Майка Коппинджера, поединок запланирован на 28 декабря в Кобе (Япония).
В то же время боксерам еще необходимо получить «зеленый свет» на проведение этого боя от стримингового сервиса DAZN.
Стоит отметить, что оба соперника не выходили на ринг довольно продолжительное время. Головкин в последний раз боксировал в декабре 2020 года, когда остановил поляка Камила Шеремету. Простой Мураты еще более затяжной — он не выступал с декабря 2019-го, когда досрочно победил канадца Стивена Батлера.