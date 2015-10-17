Головкин и Лемье уложились в отведенный для боя вес
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC (Interim) и IBO казахстанец Геннадий Головкин и обладатель пояса IBF канадец Давид Лемье прошли официальную процедуру взвешивания перед боем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz. Церемония состоялась в Нью-Йорке.
Казахстанский боксер показал на весах 72,3 килограмма (159,4 фунтов), а Лемье — 72,5 (159,8). Таким образом, оба боксера уложились в отведенный для этого боя вес — 72,6 килограмма (160).
"Я обещаю большое шоу! Спасибо моим фанатам за поддержку, спасибо моим землякам", — сказал Головкин после взвешивания.
"Это будет большая битва. Творится история. Давид Лемье станет лучшим Давидом Лемье, какого вы когда-либо видели", — пообещал Лемье.
Отметим, что в андеркате боя Головкин — Лемье состоится еще один поединок, в котором чемпион WBC в наилегчайшем весе 28-летний никарагуанец Роман Гонсалес (43-0-0, 37 KO) будет защищать свой титул против первого номера WBO и второго в рейтинге WBC 34-летнего американца Брайана Вилория (36-4-0, 22 KO). Оба этих боксера показали одинаковый вес — 50,53 килограмма.
Напомним, бой Головкин — Лемье пройдет 17 октября в Madison Square Garden. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Казахстан", а жители США смогут его посмотреть по системе платных трансляций PPV. По казахстанскому времени этот поединок состоится утром в воскресенье, 18 октября. Телеканал "Казахстан" начнет прямую трансляцию вечера бокса в 6.55 по времени Астаны.