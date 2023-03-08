Головкина признали "королем джебов"

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Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по соотношению точных джебов за раунд по версии CompuBox, специализирующейся на подсчете статистики ударов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Согласно данным системы, в среднем за раунд Головкин доводит до цели 9,9 джеба. Это лучший показатель среди активных боксеров.

В этом компоненте GGG превзошел таких именитых боксеров, как Дмитрий Бивол (8,6), Наоя Иноуэ (8,5), Александр Усик (6,8) и Василий Ломаченко (6,5).