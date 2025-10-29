Голубое топливо пришло в дома сельчан

Хорошая новость
8
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В селах Киши Байсерке и Еламан Талгарского райо­на состоялась церемония подключения жилых массивов к газораспределительным сетям.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

В торжественной обстановке сельчан, для которых это событие можно считать поистине историческим, поздравили представители райакимата, компании «КазТрансГаз Аймак» и подрядных организаций. Как отметили участники церемонии, в Алматинской области поэтапно осуществляется программа газификации, кардинально улучшающая качество жизни. Это реальный стимул для развития экономики, привлечения инвестиций и улучшения экологической ситуации.

По словам акима района Таната Айдарбекова, стабильное газоснабжение открывает новые перспективы для сельской местности. Появляется возможность развивать аграрный сектор, малый бизнес, создавать новые рабочие места. Сегодня из 48 населенных пунк­тов Талгарского района газифицированы 37, или 70%. В остальных селах ведется подготовка проектно-сметной документации по строительству газораспределительных сетей.

К слову, еще недавно жители Киши Байсерке регулярно жаловались в СМИ на волокиту с газоснабжением. Дело в том, что рядом с их селом еще в 2014 году ввели в строй магистральный газопровод Алматы – Байсерке – Талгар. Затем началась прокладка трубопровода от магист­рали к поселку, однако в связи с нехваткой финансирования строительно-монтажные работы были приостановлены.

Но вот долгострой завершен, сельчане радуются, что теперь можно забыть о хлопотах с покупкой угля и дров. С переходом на газовое отопле­ние эта проблема отпадает. Такое же мнение высказали жители поселка Еламан Калдыбек Молдагазиев, Амина Есентаева и их соседи, долго ждавшие этого дня.

По данным управления энергетики и водоснабжения Алматинской области, в целом в регио­не доступ к голубому топливу имеют свыше 1,2 млн человек. Общая протяженность газовых сетей – 4,8 тыс. км, функ­ционируют 14 автоматизированных газораспределительных станций. Продолжается строительство газопроводов в городах Конае­ве, Алатау и еще нескольких районах, на что выделено около 11 млрд тенге.

В числе актуальных задач – газификация отдаленных Кегенского и Райымбекского районов. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы на строительство магистрального газопровода Шелек – Кеген – Нарынкол протяженностью 238 км. Эта линия обеспечит газом 23 села в горной местности, где проживают 50 тыс. человек.

#село #газ #газификация

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Модель водоканала, достойная масштабирования
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
Край сакральных мест
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
На востоке завершился дорожный мегапроект
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Голубое топливо пришло в Жетысу
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Новую спецтехнику получили лесники

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]