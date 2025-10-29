В торжественной обстановке сельчан, для которых это событие можно считать поистине историческим, поздравили представители райакимата, компании «КазТрансГаз Аймак» и подрядных организаций. Как отметили участники церемонии, в Алматинской области поэтапно осуществляется программа газификации, кардинально улучшающая качество жизни. Это реальный стимул для развития экономики, привлечения инвестиций и улучшения экологической ситуации.

По словам акима района Таната Айдарбекова, стабильное газоснабжение открывает новые перспективы для сельской местности. Появляется возможность развивать аграрный сектор, малый бизнес, создавать новые рабочие места. Сегодня из 48 населенных пунк­тов Талгарского района газифицированы 37, или 70%. В остальных селах ведется подготовка проектно-сметной документации по строительству газораспределительных сетей.

К слову, еще недавно жители Киши Байсерке регулярно жаловались в СМИ на волокиту с газоснабжением. Дело в том, что рядом с их селом еще в 2014 году ввели в строй магистральный газопровод Алматы – Байсерке – Талгар. Затем началась прокладка трубопровода от магист­рали к поселку, однако в связи с нехваткой финансирования строительно-монтажные работы были приостановлены.

Но вот долгострой завершен, сельчане радуются, что теперь можно забыть о хлопотах с покупкой угля и дров. С переходом на газовое отопле­ние эта проблема отпадает. Такое же мнение высказали жители поселка Еламан Калдыбек Молдагазиев, Амина Есентаева и их соседи, долго ждавшие этого дня.

По данным управления энергетики и водоснабжения Алматинской области, в целом в регио­не доступ к голубому топливу имеют свыше 1,2 млн человек. Общая протяженность газовых сетей – 4,8 тыс. км, функ­ционируют 14 автоматизированных газораспределительных станций. Продолжается строительство газопроводов в городах Конае­ве, Алатау и еще нескольких районах, на что выделено около 11 млрд тенге.

В числе актуальных задач – газификация отдаленных Кегенского и Райымбекского районов. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы на строительство магистрального газопровода Шелек – Кеген – Нарынкол протяженностью 238 км. Эта линия обеспечит газом 23 села в горной местности, где проживают 50 тыс. человек.