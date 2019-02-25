Спорт
Гонщик "Астаны" выиграл многодневную велогонку в Испании
Гонщик "Астаны" Якоб Фульсанг стал победителем многодневной гонки "Вуэльта Андалусии" в Испании, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщается на официальном сайте клуба, Якоб Фульсанг стал победителем итоговой классификации, а Йон Исагирре занял второе призовое место. Также, Пельо Бильбао финишировал 4-м в общем зачете, а "Астана" победила в общекомандной классификации гонки.

"Я очень рад своей победе. Наша команда переживает прекрасный момент сейчас, на старте сезона, и я счастлив принести ей 6-ю подряд победу в общем зачете. Мне удалось подойти к началу года в хорошей форме, и я прекрасно себя чувствовал на протяжении всей недели. Но, также, я хочу сказать, что это командная победа, командный успех. Сегодняшняя победа дарит мне дополнительную уверенность в собственных силах и доказывает, что я работал в правильном направлении этой зимой. Сейчас еще самое начало сезона, все большие цели еще впереди. Но, мы на правильном пути к ним", – сказал Якоб Фульсанг.

"Лучше и нельзя было выступить в этой гонке, мы были сильны, мы были едины, у нас была одна цель, и мы ее добились. Я рад командному успеху и победе Якоба. Также, здорово, что мне удалось оказаться на финальном подиуме. Я чувствую себя в хорошей форме в начале года, и я продолжу работать для того, чтобы стать еще сильнее перед своими следующими целями", – добавил Йон Исагирре.

"Вуэльта Андалусии 2019" завершилась заключительным, 5-м этапом протяженностью 163,9 км до города Алаурин-де-ла-Торре недалеко от Малаги. Этап закончился массовым спринтом, который выиграл чемпион Европы Маттео Трентин. Ситуация в общем зачете не изменилась, и после того, как накануне Якоб Фульсанг стал лидером в генеральной классификации, сегодня гонщик "Астаны" официально был назван победителем 65-го выпуска "Вуэльты Андалусии". Йон Исагирре, получивший приз, как сильнейший испанский гонщик многодневки, составил ему компанию на подиуме.

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