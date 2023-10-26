Google планирует проложить интернет-кабели к островам в Тихом океане

Американская корпорация Google намерена протянуть подводные оптоволоконные интернет-кабели к дальним островам в юго-западной части Тихого океана, подписав соответствующее соглашение между США и Австралией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Известно, что Канберра выделила на реализацию проекта $50 млн, Вашингтон вложил $15 млн. США также намерены оказывать содействие островным государствам по обеспечению их кибербезопасности и созданию резервных копий ключевой информации в облачных сетях, сообщает агентство Reuters.

Проект разработала компания APTelecom, реализацией займется Агентство США по торговле и развитию (USTDA). Согласно плану, кабелем будут соединены две территории США — Американский Самоа (ранее Восточное Самоа) и острова Гуам с Тувалу, Папуа — Новой Гвинеей, Фиджи, Самоа, Науру, Кирибати, Островами Кука, Маршалловыми Островами, островами Уоллис и Футуна и Микронезией.

Кроме того, в настоящее время Google реализует проект прокладки оптоволоконного кабеля, соединяющего Тайвань с США и Филиппинами.

Благодаря подключению к проводу, который протянется через Тихий океан из США на 15 тыс. км, Манила планирует повысить скорость интернет-соединения. Создание кабельной системы Bifrost планируется завершить в 2024 году.