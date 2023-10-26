Google планирует проложить интернет-кабели к островам в Тихом океане

Технологии
852

Американская корпорация Google намерена протянуть подводные оптоволоконные интернет-кабели к дальним островам в юго-западной части Тихого океана, подписав соответствующее соглашение между США и Австралией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: из открытых источников

Известно, что Канберра выделила на реализацию проекта $50 млн, Вашингтон вложил $15 млн. США также намерены оказывать содействие островным государствам по обеспечению их кибербезопасности и созданию резервных копий ключевой информации в облачных сетях, сообщает агентство Reuters.

Проект разработала компания APTelecom, реализацией займется Агентство США по торговле и развитию (USTDA). Согласно плану, кабелем будут соединены две территории США — Американский Самоа (ранее Восточное Самоа) и острова Гуам с Тувалу, Папуа — Новой Гвинеей, Фиджи, Самоа, Науру, Кирибати, Островами Кука, Маршалловыми Островами, островами Уоллис и Футуна и Микронезией.

Кроме того, в настоящее время Google реализует проект прокладки оптоволоконного кабеля, соединяющего Тайвань с США и Филиппинами.

Благодаря подключению к проводу, который протянется через Тихий океан из США на 15 тыс. км, Манила планирует повысить скорость интернет-соединения. Создание кабельной системы Bifrost планируется завершить в 2024 году.

#США #интернет #тихийокеан #острова #кабель

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Новая функция появилась в Twitter
КНР запустила пилотируемый корабль “Шэньчжоу-17”
Уникальную операцию на сердце провели в Усть-Каменогорске
За передачу абонентских номеров третьим лицам будет введена…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]