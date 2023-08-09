Гордость народа

В конкурсе чтецов приняли участие не только военнослужащие войсковых частей Таразского гарнизона, но и члены их семей. Открывая конкурс, первый заместитель командую­щего войсками Регионального командования «Юг» – начальник штаба полковник Ержан Ибраев подчеркнул, что имя великого Абая – просветителя, мыслителя, общественного дея­теля, основоположника казахской письменной литературы – известно в мире. Мудрость его произведений надо познавать, его творчество должны знать наши потомки.

Помощь в проведении творческого вечера офицерам РгК «Юг» оказали сотрудники Таразской библиотеки им. Абая. Они организовали книжную выставку, где были представлены книги самого Абая и произ­ведения о нем, написанные на разных языках.

Участники конкурса читали со сцены отрывки из произведений Абая, а также других авторов, которые посвятили свои сочинения великому мыслителю. Некоторые чтецы подготовили собственные стихи, среди них – ефрейтор полка связи Нурбахыт Саудабаев. Зрители слушали сослуживца, затаив дыхание, покорил он и членов жюри. Неудивительно, что Нурбахыт занял первое место.

Аплодисменты и одобрение публики вызвало выступление юных участников конкурса. Школьница Нурайым Жамбыл, дочь подполковника Алтая Ташкеева, прочла фрагмент из «Слов назиданий». Ей присудили диплом второй степени.

Активное участие в творчес­ком вечере приняли и солдаты срочной службы. По единодушному мнению жюри, в список лучших вошел рядовой артиллерийского дивизиона 5-й механизированной бригады Избасар Алмырза. Особенно много участников было среди солдат, которые прибыли служить из Семея и Восточно-Казахстанской области – родины Абая.

– Творческий конкурс раскрыл много талантов среди военнослужащих и показал многогранность их интересов, стремление познавать мир через произведения таких великих авторов, как Абай Кунанбайулы,­ – отметила подполковник Эльмира Жумашова.