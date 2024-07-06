Город мира, будущего и красивых фотографий

Наверное, кто-то охарактеризует нашу столицу избитой фразой «город контрастов» – и в чем-то будет прав. Все же старый город – правобережье, пусть и не возраста древнеримского Колизея, довольно сильно контрастирует со стеклянными высотками и со­временными строениями левого берега. В обеих частях столицы хватает своего очарования, все зависит от того, чем именно вы хотите быть очарованным.

Мало кто знает, но у Астаны есть еще одно название – «Город мира». Вернее, это звание, присвоенное нашей столице в 1999 году ЮНЕСКО, подчеркивающее дружное сосуществование представители разных этносов и религий. И это действительно так. В городе гармонично уживаются мусульманские мечети, православные церкви, католические соборы, синагога «Бейт Рахель-Хабад Любавич», считающаяся, к слову, крупнейшей в Центральной Азии.

Изменения, произошедшие с городом, сделали столицу привлекательной для туристов – как для отечественных, так и зарубежных.

Да, в Астане нет, к примеру, как в Алматы, величественных белоснежных гор, но архитектура, парки и размах мегаполиса так и манят.

Билеты на самолет советуем покупать заранее, тогда вполне возможно «урвать» удобный рейс в разумных ценовых пределах. И с поездом не стоит затягивать: любые места раскупают очень быстро. Автобусные поездки и своим ходом займут больше времени, но в пути есть на что полюбоваться – окрестности столицы не менее симпатичны.

Куда идут туристы в первую очередь, куда ведут гостей, при­ехавших на выходные или праздничные дни?

Чаще всего первым пунктом знакомства со столицей становится набережная – излюбленное место для прогулок и приезжих, и местных жителей. Хотите – неспешно прогуливайтесь вдоль водной глади, а хотите – к вашим услугам водный транспорт, 40-минутный вояж туда-обратно обойдется в 3 500 тенге (это взрос­лый, детский билет на тысячу дешевле). Речной трамвайчик работает лишь в теплое время года, сезон открывается в середине мая.

Укачивает на воде – тогда просто прогуляйтесь во Арбату, примыкающему к набережке (уличные музыканты усладят ваши взоры и слух), и по Рыба-мосту – так в народе прозвали подаренный городу на один из дней столицы Атырауской областью мост. По нему можно проехать и на велосипеде – есть «выделенка», общая длина Атырау көпірі составляет 313,5 м, а ширина в некоторых местах достигает 17 м. Ночью он, подсвеченный, особенно хорош!

Но, безусловно, главная ассоциация у казахстанцев со столицей – Байтерек, символизирующий молодое крепкое дерево Жизни. Как бы ни шутили, что это «чупа-чупс» (кстати, «чупа-чупс» – это все же больше фонтан возле Минфина, местным виднее), все приезжающие стараются попасть на смотровую площадку, расположенную в шаре диаметром 22 м. Город оттуда, с высоты 97 метров, как на ладони…

Байтерек – один из «кирпичиков» бульвара Нуржол (прежнее название – Водно-Зеленый бульвар), соединяющий Акорду, Дом министерств (самое длинное здание в Астане – почти 2 км) и популярный торговый центр столицы «Хан Шатыр» (и тут рекорд, но уже глобального масштаба – это самый большой «шатер» в мире). Бульвар, утопающий в цветах и звучащий поющими фонтанами, тянется более двух километров. Сюда приезжают ради фотосессий – в кадр попадут и Национальный архив, и причудливые здания бизнес-центров, и роскошные зеленые насаждения.

Популярными у туристов местами на левобережье по-прежнему остаются Триумфальная арка по проспекту Мәңгілік Ел (а вы знали, что там есть смотровая площадка?), океанариум Ailand и прилегающее к нему чертово колесо, а также Ботанический сад – излюбленное место для гуляний астанинцев. Здесь же расположен фонтан «Тайказан» – медная чаша диаметром аж 73 м! А еще здесь отличные условия для велосипедистов (общая протяженность дорожек – более 11 км), любителей пикников и фотосессий. Любителей экзотики порадует оранжерея с более чем 900 кактусами различных видов и тропическими растениями. Зимой на территории сада обязательно работают ледовые катки, ледяные городки и горки.

Туристам обязательна к посещению площадь Независимости, где расположены Национальный музей (здание невероятной красоты), монумент «Қазақ елі», Дворец Мира и Согласия (всем известная Пирамида), мечеть Хазрет-Султан. Городские архитекторы здорово поработали над новыми обликами Национального университета искусств «Шабыт» и Дворца Независимости. Маленький совет: приходите сюда, как стемнеет – подсветка решает!

Ну и, конечно, визит в столицу невозможно представить без посещения «шарика» – павильона-сферы музея «Нұр Әлем» на территории EXPO. Технологический музей энергии будущего занимает восемь этажей, на каждом из которых отражена своя концепция: «Энергия Солнца», «Энергия космоса». Вход обойдется в демократичные 1 500 тенге для взрослого, 800 – студентам, 500 – для школьников и пенсионеров. Уже на протяжении почти 8 лет (выставка EXPO открылась в столице в 2017 году) Сфера – один из самых популярных туристских объектов города. Даже если вы не решитесь преодолеть восемь этажей высоких технологий, памятные фото сделать точно захотите – футуристическая панорама захватит любого.

Теперь в этом же районе расположена самая большая по вместимости мечеть Казахстана и Центральной Азии – Центральная мечеть Астаны. Что снаружи, что внутри – она великолепна!

Ну и, конечно, любителям искусства можно полюбоваться величественным зданием «Астана Оперы», сходить в «Астана балет» и посетить концертный зал «Казахстан», который, по замыслу архитектора, носит неофициальное название «Цветок пустыни».

Конечно, есть в столице и более «укромные» местечки, которые, возможно, и не входят в «обязательные» достопримечательности, но остаются символами города для местных жителей, сохраняя атмосферу достоличных времен. Это и Академический русский драматический театр имени Горького, и дом купца Силина, и первая целиноградская гостиница «Ишим». А еще – легендарный Черный тополь, идущий на рекорд по тополиному долгожительству в своем очень и очень преклонном возрасте

…Как же успеть побывать везде, если вы попали в столице буквально на пару-тройку дней? Как вариант – заказать экскурсионный тур по городу. По словам сотрудников агентств, предлагающих услуги по знакомству с Астаной, спросом обычно пользуются однодневные туры небольшими компаниями. Если желающий сам по себе, но заказывать индивидуальный тур не хочет, его включат в общую группу. Туры доступны на трех языках – государственном, русском и английском (англоговорящий сопровождающий обойдется дороже). При необходимости можно заказать гида и со знанием французского или, допустим, турецкого.

Стоимость тура зависит от количества участников, а тур-пакеты у разных агентств включают разные условия. Например, можно купить групповой тур. Тогда вашу группу заберут с вокзала или из аэропорта, накормят завтраком, покажут первую порцию достопримечательностей, а после обеда последует продолжение обзорной экскурсии. Завершается тур ужином и трансфером на пункт отбытия. Цены – по запросу, с «носа» – не менее 20–30 тыс. Индивидуальные часовые туры обойдутся, конечно, дороже.

Хотите чего-то по-эффектнее? К услугам туристов красные двухэтажные автобусы. Тур стартует с «Байтерека» и заканчивается там же после посещения основных достопримечательностей левобережья. Присоединиться к экскурсии можно на любой остановке автобуса. Цена взрослого билета – 6 000 тенге, студенты, пенсионеры и дети могут прокатиться за 3 000. В стоимость тура включен аудиогид на восьми языках – шесть остановок, 12 достопримечательностей, билеты можно купить у водителя или онлайн на сайте фирмы.