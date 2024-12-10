Городской чемпионат по конкуру проведут в Астане
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В Астане 14 декабря состоится городской чемпионат по конкуру, приуроченный ко Дню независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
Мероприятие организовано при поддержке акимата Астаны и Федерации национальных и олимпийских видов конного спорта столицы.
Участники турнира будут состязаться в шести маршрутах. Всадники от 12 лет и старше, лошади возрастом от 5-ти лет и старше.
Общий призовой фонд соревнований составляет 12 миллионов тенге.
Турнир будет проходить в столичном конно-оздоровительном комплексе «Арғымақ» с 10:00 до 18:00 часов 14 декабря. Вход для болельщиков свободный.