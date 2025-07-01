Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном парке «Жетысу» 4 июля пройдёт городской фестиваль Qala Fest. Это открытая площадка, объединяющая современную культуру, экологические инициативы и любовь к чтению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

По информации городской администрации, фестиваль приурочен ко Дню столицы. Его программа включает два основных блока. Так, с 16:00 до 19:00 пройдёт книжная ярмарка-обмен, где каждый желающий сможет принести свои книги и обменяться с другими участниками.

Также будет работать эко-зона «Экообмен» — сдавая пластиковые бутылки, участники смогут получить полезные экологические подарки. С 19:00 начнётся концертная программа с участием популярных казахстанских исполнителей.

Живая музыка, праздничная сцена и атмосфера единства подарят горожанам яркие впечатления.