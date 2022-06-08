Госсекретарь назвал дату первого заседания Национального курултая

Первое заседание Национального курултая состоится 16 июня в новообразованной области Ұлытау. Об этом сообщил Государственный секретарь Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz.

"В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов", - написал Карин в Telegram.

Одной из важнейших задач Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации, отметил он.

Напомним, в своем обращении к народу Казахстана после проведения референдума по поправкам в Конституцию, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о проведении первого заседания курултая.

"Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства", - отметил Президент.