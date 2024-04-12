Госслужащего оштрафовали за нарушение прав предпринимателя в Астане

За незаконное вмешательство в предпринимательсткую деятельность гражданина привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру
Сотрудники прокуратуры провели анализ законности наложения госорганами запретительно-ограничительных мер в отношении субъектов предпринимательства.
Они установили, что заместитель руководителя районного управления государственных доходов, несмотря на полное предоставление подтверждающих документов предпринимателем, ограничил ему выписку электронных счетов-фактур.
Эти обстоятельства были также подтверждены в суде, где его действия признаны неправомерными.
«По постановлению прокурора госслужащий привлекли к административной ответственности по ст.173 КоАП за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность с наложением штрафа в размере 50 МРП», — подытожили в надзорном органе.