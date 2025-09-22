Госсоветник провел совещание по вопросам внутренней политики

В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации инициатив Президента, укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, информационной, семейной и молодежной политики, взаимодействия с общественными объединениями и экспертами.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Под председательством Ерлана Карина прошло традиционное совещание по итогам Послания Главы государства с участием членов Правительства, руководителей структурных подразделений Администрации Президента, заместителей акимов областей, городов республиканского значения, руководителей региональных управлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении государственный советник выделил ключевую идею нынешнего Послания: «Президент выдвинул новую национальную стратегию по масштабной цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта. Тем самым Казахстан заявляет о себе в будущем как о технологически развитой стране».

Ерлан Карин также обозначил основные приоритеты внутриполитической работы: «Одним из ключевых условий развития нового качества нации является формирование новой общественной этики. Это, в том числе, продвижение ответственной культуры поведения, укоренение созидательных ценностей, утверждение принципа «Закон и Порядок».

Кроме того, государственный советник подчеркнул: «Различные соцопросы стабильно показывают высокий уровень общественной поддержки президентских реформ. Но профильным госорганам необходимо постоянно мониторить общественное поле, анализировать актуальные запросы граждан. При этом необходимо отличать объективные мнения от попыток спекуляций и манипуляций. В первом случае, надо через диалог искать совместные эффективные решения, а во втором – незамедлительно, в рамках закона пресекать дезинформацию и фейки».

По итогам совещания ответственным госорганам даны конкретные поручения, в том числе отмечена необходимость ускоренного внедрения новых подходов работы в сфере внутренней политики.

#политика #госсоветник #послание

