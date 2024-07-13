Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края Туризм 13 июля 2024 г. 1:30 11 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай Регион посетила делегация из СУАР КНР, чтобы обсудить с представителями местной исполнительной власти ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества в области туризма. фото пресс-службы акимата области Абай В частности, членов делегации интересовал ход строительства третьей железнодорожной линии Аягоз – Тачэн. На повестке дня также стояли вопросы строительства инфраструктуры на пограничном пункте Бахты, координации планов по открытию пограничных пунктов и совершенствованию процедур грузового таможенного оформления. В рамках поездки состоялась встреча с заместителем акима области Абай Димитрием Гариковым, в ходе которой обсуждались перспективы возобновления пассажирского сообщения, вопросы планирования пропускной способности пограничных пунктов, трансграничного промышленного партнерства, логистики. Напомним, 20 декабря минувшего года в области Абай в рамках инициативы «Один пояс, один путь» стартовал проект по строительству новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Акимат области Абай уже провел работу по резервированию земельных участков для государственных нужд, включая строительство сухого порта Бахты. В настоящее время проводится корректировка технико-экономического обоснования в рамках разработки проектно-сметной документации. Ожидается, что проект будет завершен к 2027 году. Китайских гостей ознакомили с туристическим потенциалом области. Курортная зона побережья озера Алаколь входит в топ-20 туристических дестинаций Казахстана, предоставляя возможности для пляжного отдыха, лечебно-оздоровительного и экологического туризма. В целях развития курортной зоны Алаколя продолжаются работы в рамках соответствующей «дорожной карты». В 2023 году разработано интерактивное руководство по достопримечательностям и туристическим объектам региона в формате PDF, оснащенное QR-кодом и доступное на трех языках – казахском, русском и английском. На сегодняшний день завершается процесс обновления туристических объектов региона и их цифровизации в приложении 2GIS. Представители делегации также посетили промышленные предприятия региона, включая маслоэкстракционный завод Qazaq Astyq, который занимается переработкой масличных культур, производит и экспортирует рафинированное масло и другую продукцию, а также ТОО «Агрофирма «Приречное», специализирующееся на разведении крупного рогатого скота, производстве, переработке и хранении овощей. #сотрудничество #область Абай #КНР #туризм