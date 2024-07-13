Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края

В частности, членов делегации интересовал ход строительства третьей железнодорожной линии Аягоз – Тачэн. На повестке дня также стояли вопросы строи­тельства инфраструктуры на пограничном пункте Бахты, координации планов по открытию пограничных пунктов и совершенствованию процедур грузового таможенного оформ­ления.

В рамках поездки состоялась встреча с заместителем акима области Абай Димитрием Гариковым, в ходе которой обсуждались перспективы возобновления пассажирского сообщения, вопросы планирования пропускной способности пограничных пунктов, трансграничного промышленного партнерства, логистики.

Напомним, 20 декабря минувшего года в области Абай в рамках инициативы «Один пояс, один путь» стартовал проект по строительству новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км.

Акимат области Абай уже провел работу по резервированию земельных участков для государственных нужд, включая строи­тельство сухого порта Бахты. В настоящее время проводится корректировка технико-экономического обоснования в рамках разработки проектно-сметной документации. Ожидается, что проект будет завершен к 2027 году.

Китайских гостей ознакомили с туристическим потенциалом области. Курортная зона побережья озера Алаколь входит в топ-20 туристических дестинаций Казахстана, предоставляя возможности для пляжного отдыха, лечебно-оздоровительного и экологического туризма.

В целях развития курортной зоны Алаколя продолжаются работы в рамках соответствующей «дорожной карты». В 2023 году разработано интерактивное руководство по достопримечательнос­тям и туристическим объектам региона в формате PDF, оснащенное QR-кодом и доступное на трех языках – казахском, русском и английском. На сегодняшний день завершается процесс обновления туристических объектов региона и их цифровизации в приложении 2GIS.

Представители делегации также посетили промышленные предприятия региона, включая маслоэкстракционный завод Qazaq Astyq, который занимается переработкой масличных культур, производит и экспортирует рафинированное масло и другую продукцию, а также ТОО «Агрофирма «Приречное», специализирующееся на разведении крупного рогатого скота, производстве, переработке и хранении овощей.