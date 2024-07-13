Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края

Туризм
11
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Регион посетила делегация из СУАР КНР, чтобы обсудить с представителями местной исполнительной власти ряд воп­росов, связанных с развитием сотрудничества в области туризма.

фото пресс-службы акимата области Абай

В частности, членов делегации интересовал ход строительства третьей железнодорожной линии Аягоз – Тачэн. На повестке дня также стояли вопросы строи­тельства инфраструктуры на пограничном пункте Бахты, координации планов по открытию пограничных пунктов и совершенствованию процедур грузового таможенного оформ­ления.

В рамках поездки состоялась встреча с заместителем акима области Абай Димитрием Гариковым, в ходе которой обсуждались перспективы возобновления пассажирского сообщения, вопросы планирования пропускной способности пограничных пунктов, трансграничного промышленного партнерства, логистики.

Напомним, 20 декабря минувшего года в области Абай в рамках инициативы «Один пояс, один путь» стартовал проект по строительству новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км.

Акимат области Абай уже провел работу по резервированию земельных участков для государственных нужд, включая строи­тельство сухого порта Бахты. В настоящее время проводится корректировка технико-экономического обоснования в рамках разработки проектно-сметной документации. Ожидается, что проект будет завершен к 2027 году.

Китайских гостей ознакомили с туристическим потенциалом области. Курортная зона побережья озера Алаколь входит в топ-20 туристических дестинаций Казахстана, предоставляя возможности для пляжного отдыха, лечебно-оздоровительного и экологического туризма.

В целях развития курортной зоны Алаколя продолжаются работы в рамках соответствующей «дорожной карты». В 2023 году разработано интерактивное руководство по достопримечательнос­тям и туристическим объектам региона в формате PDF, оснащенное QR-кодом и доступное на трех языках – казахском, русском и английском. На сегодняшний день завершается процесс обновления туристических объектов региона и их цифровизации в приложении 2GIS.

Представители делегации также посетили промышленные предприятия региона, включая маслоэкстракционный завод Qazaq Astyq, который занимается переработкой масличных культур, производит и экспортирует рафинированное масло и другую продукцию, а также ТОО «Агрофирма «Приречное», специализирующееся на разведении крупного рогатого скота, производстве, переработке и хранении овощей.

#сотрудничество #область Абай #КНР #туризм

Популярное

Все
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Неделя добра продолжается в регионах
Незадавшийся четверг
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Аида Балаева: «Очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон»
Около 200 грузовиков скопилось со стороны ЗКО на границе с Россией
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году
Путевки в Турцию взлетели в цене
Как казахстанцам быстрее добраться до озера Балхаш
Как можно добраться до озера Алаколь на самолете

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]