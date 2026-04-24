Государственный ансамбль танца «Салтанат» выступил в Башкортостане

Фото: МКИ

В Уфе состоялся международный фестиваль «Танец – душа народа». В рамках фестиваля от Казахстана выступил Государственный ансамбль танца РК «Салтанат», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В совместном концерте ансамбль «Салтанат» выступил на сцене вместе с Государственным академическим ансамблем народного танца Башкортостана имени Файзи Гаскарова.

Коллективы представили лучшие образцы национальной хореографии, объединив на одной сцене культурные традиции казахского и башкирского народов.

В ходе вечера зрителям были представлены яркие и эмоциональные постановки. Концерт собрал более 700 зрителей.