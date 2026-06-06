Мудрость, обращенная к будущему

Культура
Павел Ильин

В Национальной академической библиотеке РК состоялась творческая встреча с государственным и общественным деятелем, известным ученым Мырзатаем Жолдасбековым.

фото пресс-службы Национальной академической библиотеки РК

Мероприятие прошло в читальном зале, книжная коллекция которого составлена из уникальных изданий, переданных в фонд библиотеки самим ученым. Среди них – труды по тюркологии и истории литературы, академические собрания сочинений, энциклопедии и художественные произведения, представляющие собой библиографическую редкость.

– Все свое богатство – книги, собранные за всю жизнь, я отдал сюда. Всего получилось около десяти с половиной тысяч томов. Поэтому я могу сказать, что библиотека стала средоточием моей души, – отметил Мырзатай Жолдасбеков.

Имя ученого неразрывно связано с достижениями отечественного литературоведения и тюркологии. Он внес неоценимый вклад в изучение и популяризацию творчества великого акына Жамбыла Жабаева, чье литературное наследие в своих трудах рассматривал на широком фоне казахской народной поэзии. Изыскания исследователя обогатили филологическую науку новыми сведениями о творческой биографии акына, в особенности о его взаимоотношениях с ближайшим окружением, что позволило глубже осмыслить преемственность традиций в развитии устного поэтического искусства.

Кроме того, Мырзатай Жолдасбеков – автор фундаментальных работ в области тюркского руноведения. Вместе с Каржаубаем Сарткожаулы они систематизировали орхонские памятники письменности, тем самым подготовив основу для комплексного анализа эпиграфических текстов как важнейшего источника сведений о социальной структуре, политическом устройстве и культурных феноменах древнетюркского общества.

Творческая встреча с Мырзатаем Жолдасбековым объединила видных представителей научной и творческой интеллигенции, госслужащих, библиотечных работников, школьников и студентов. Ее модератором выступил лауреат Государственной премии, ученый и публицист Сауытбек Абдрахманов, который поделился теплыми воспоминаниями о годах совместной работы с патриархом отечественной науки.

О достоинствах его трудов, широте интересов и деятельном участии в становлении независимого Казахстана также говорили доктор филологических наук, академик Уалихан Калижанов, заслуженный деятель Казахстана Серик Негимов, лауреат Государственной премии Алибек Аскаров и профессор Рахимжан Турысбек.

На встрече были зачитаны поздравительные адреса, направленные Мырзатаю Жолдасбекову заместителем Премьер-­министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой и президентом Тюркской академии Шахином Мустафаевым. В них особо подчеркивались заслуги ученого в развитии гуманитарной науки и международного сотрудничества, его многолетняя просветительская деятельность и значительный вклад в сохранение духовных ценностей казахского народа.

– Откровенно говоря, я никогда не думал, что кто-то решит организовать такое мероприятие в мою честь. Получив приглашение, я искренне обрадовался, хотя, конечно, долго сомневался. В девяносто лет даже собраться в дорогу – непростое дело. Но все же я решил прийти, потому что для меня нет никого ближе, чем собственный народ, – признался ученый.

Несмотря на почтенный возраст, Мырзатай Жолдасбеков по-прежнему полон сил и неиссякаемой творческой энергии. Он щедро делился с участниками встречи воспоминаниями о выдающихся представителях отечественной науки, с которыми ему довелось работать и общаться, рассказывал о рунической письменности, истории тюркских народов и художественном своеобразии казахской литературы.

Особое внимание ученый уделил вопросам государственного языка и национальной идентичности. По его мнению, сохранение исторической памяти остается важнейшим условием интеллектуального и духовного развития общества. Кроме того, он напомнил, что независимость Казахстана стала результатом многовековой борьбы народа за право самостоятельно определять свое будущее и потому требует самого бережного отношения со стороны молодого поколения.

Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Она предоставила всем собравшимся редкую возможность услышать воспоминания очевидца важнейших событий отечественной истории и стала настоящим уроком гражданственности и патриотизма. В завершение мероприятия Мырзатай Жолдасбеков провел автограф-сессию, подарив участникам встречи сборник назидательных афоризмов «Ойтолғау».

#встреча #библиотека #Мырзатай Жолдасбеков

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