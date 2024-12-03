Государственный приют для собак построят в Акмолинской области

Строительство начнут в следующем году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов выступил на пресс-конференции в СЦК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

«С акиматом Астаны мы заключили меморандум. Было принято решение использовать правовые возможности закона об Астанинской агломерации. Мы выделяем сейчас большой участок, а город Астана будет строить государственный приют для собак», – сообщил Ахметжанов.

Приют планируют начать строить в следующем году.