Государство возвращает земли в оборот: акцент на прозрачность и поддержку фермеров

Правительство
С 2022 года и по сегодняшний день в государственную собственность возвращено 13,7 млн гектаров земель, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них перераспределено 6,2 млн га, из которых 2,1 млн га, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей.

Остальные 4,1 млн га распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями.

Кроме того, землепользователи приступили к использованию своих земель на площади 4 млн га.

Эти данные были озвучены 18 сентября на заседании Республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. В Послании народу Казахстана Президент поручил акиматам вовлечь все возвращенные сельхозугодья в оборот до середины 2026 года и изменить механизм их распределения.

Для реализации поставленных задач Министерство сельского хозяйства подготовило и направило в регионы план распределения неиспользуемых земель. По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, при распределении земель в первую очередь должны учитываться потребности сельчан в пастбищах и интересы фермеров.

Это позволит увеличить вовлечение земель в сельхозоборот, развивать животноводство и снижать социальное напряжение. Принципиальное новшество — переход к цифровому формату распределения неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Подготовлены поправки, согласно которым решения будут приниматься на основе электронных конкурсов. До конца года в законодательство необходимо внести соответствующие изменения.

С 26 августа 2025 года уже обновлены правила проведения конкурсов: отбор ведется по ключевым критериям — объем инвестиций, наличие техники, скота и квалифицированных специалистов. Важный шаг – оцифровка земель. В 2024 году завершена работа по оцифровке всех сельхозугодий (кроме пустынных территорий). Сегодня в открытом формате доступны карты на площади 197,9 млн га, что составляет 72,6% территории страны. Данные работы полностью будут завершены до конца 2025 года.

Также на заседании информировали о результатах деятельности территориальных подразделений Комитета по управлению земельными ресурсами с начала 2025 года. Всего проведена 1381 внеплановая проверка на площади 2,1 млн га. Вынесено 1013 предписаний на устранение нарушений, охватывающих 1,5 млн га. Уже начато освоение 350,1 тыс. га по ранее выданным предписаниям. По 52,6 тыс. га идут судебные разбирательства о принудительном изъятии. В целом из запланированных к возврату 2 млн га уже возвращено 1,55 млн га.

«Справедливое распределение сельхозземель — один из самых чувствительных вопросов для населения. Необходимо исключить участие земельных комиссий и сделать процесс полностью электронным и прозрачным», — отметил Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что наряду с этим важно бороться с деградацией пастбищ. Для развития животноводства и обновления племенного поголовья необходимо восстановить пастбища вблизи сельских округов. Этот процесс требует времени, поэтому работы по пересеву нужно начинать уже сейчас. 

