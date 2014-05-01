Готовятся к выходу на ринг

В субботу на ринг выйдут: весовая категория до 52 кг - Магомед Абдулхамидов и Мирас Жакупов, 60 кг - Альберт Селимов и Самат Башенов, 69 кг - Евгений Ромашкевич и Данияр Елеусинов, 81 кг - Михаил Даухалявец и Хрвое Сеп, свыше 91 кг - Хаджи Муртузалиев и Руслан Мырсатаев.

В случае победы хозяев со счетом 3:2 состоится дополнительный бой в весовой категории до 81 кг. Итог противостояния двух команд будет зависеть от Теймура Мамедова и Адильбека Ниязымбетова.

Юрий МАКАРОВ