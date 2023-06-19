Говорили открыто и откровенно Политика 19 июня 2023 г. 2:30 9 Бану Нургазиева, президент Гражданского альянса Казахстана – В выступлениях спикеров Национального курултая и на секционных заседаниях прозвучало много интересных предложений. Я для себя мысленно уже начинаю выстраивать план будущей работы. В ближайшее время состоится Гражданский форум в Алматы, на котором соберутся не только представители общественности города, неправительственных организаций, но и государственных органов. В своем выступлении я обязательно сделаю акцент на тех шагах, о которых говорил Глава государства на заседании Национального курултая и конкретно о том, что мы должны сделать, чтобы двигаться по пути политической модернизации, повышения своего гражданского самосознания и ответственности. Касым-Жомарт Токаев очень верно отметил, что построить Новый Справедливый Казахстан можно, только если сами казахстанцы будут меняться в лучшую сторону, чтобы менять вместе с собой и страну. Процесс уже идет. Мы сегодня научились, по крайней мере, откровенно и честно говорить о существующих проблемах. У нас есть инструменты, дающие возможность активно участвовать в обсуждении нормативно-правовых актов, принятии государственных решений. Любой казахстанец может через портал посмотреть и ознакомиться с нововведениями, оценить, что ему нравится, а что нет, оставить комментарии и предложения. Конечно, мы ждем принятия Закона «Об общественном контроле», о котором тоже шел разговор на курултае. Предстоит создать единый портал петиций – это еще одна возможность для того, чтобы каждый гражданин страны становился еще более активным и мог использовать свое право участвовать в общественной жизни страны, проявить гражданскую позицию. Что такое Справедливый Казахстан, который нам предстоит вместе строить? На мой взгляд, в понимании каждого человека – это распределение национальных благ и достояния страны, равенство возможностей каждого гражданина, независимо от того, где он живет, какого он возраста и так далее. Думаю, что проведение курултая – это еще один шаг к укреплению нашего государства, значимая веха на пути дальнейшего построения Справедливого Казахстана. #РК #традиции #курултай #созыв #Справедливый Казахстан