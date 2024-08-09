Говорить о сложном просто

Надо сказать, еще в детстве родители выписывали мне популярные в советское время журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки». Позже, я помню, почитывала «Работницу» и «Крестьянку». Видимо, уже тогда судьба намекала, кем же мне стать.

Но осознанно, конечно, я увлеклась журналами, как раз придя стажером в «Казахстанскую правду». И особенно нравился мне «Огонек», а именно колонки обозревателей.

Как я ждала этот момент прочтения новой, каждый раз удивительной истории – именно так можно было наз­вать тот труд, который журналисты издания регулярно выдавали на-гора. Человеческие судьбы, поиски себя, взаимоотношения с окружающими, муки творчества – все это и многое другое описывалось так «вкусно» и интересно!

Переворачивая с упоением прочитанную страницу, я снова и снова восхищалась простотой слога и глубиной мысли. И даже не мечтала когда-нибудь писать так же.

К сожалению, сейчас и не вспомню фамилий авторов. Да и сам журнал, как я с прискорбием узнала из Википедии, прекратил выходить в печатной версии в 2021 году. Меж тем в советский период тираж издания достигал нескольких миллионов экземпляров. И издавался он почти сто лет!

«Журнал «Огонек» для такого читателя – умный и доверительный собеседник, с которым можно говорить практически обо всем», «Стиль подачи – говорить просто о сложном» – так представлено издание на одном информационном сайте, где все еще можно за деньги почитать старые выпуски.

А я навсегда запомню этот крупный красочный журнал из хорошей бумаги, которая вкусно пахла и была приятна на ощупь. И еще свои ощущения, когда, прочитав последнюю строчку авторской колонки, испытываешь и радость, и грусть одновременно, потому что это было невероятно и хочется еще.

Простые житейские истории, завернутые в легкую паутинку из удивительно сочетающихся слов, проникали в самое сердце. Порой переворачивали сознание и заставляли злиться или наполняли глаза слезами и выворачивали душу.

Сегодня я очень мало читаю вне работы. Посты в Facebook, новости на информационных сайтах да пресс-релизы, присланные по электронной почте.

Нынче в тренде аудиовизуальный контент. Привычнее включить интересный подкаст или интервью на телефоне, порой даже просто слушая его в наушниках и занимаясь при этом другими делами. Я и в машину купила современную автомагнитолу, чтобы было больше времени на любимые YouTube-каналы.

В принципе, это, наверное, и неплохо. Сегодня совершенно другой темп жизни, и даже время, говорят, каким-то образом укорачивается. И сидеть, как раньше, часами со стопкой периодики уже никто не будет.

Сила слова неоспорима. Но какие именно слова влетают в наши уши? Непросто в сегодняшнем огромном потоке информации найти то золото, что сотворит из нынешних подростков людей думающих, эмпатичных, ищущих. Более старшее поколение заставит рефлексировать и развиваться. Пожилым придаст сил и бод­рости духа.

Наши современники очень много читают, но это в основном информационный мусор в наших гаджетах. Одна переписка в мессенджерах чего стоит! И что, интересно, будут вспоминать наши дети? Какими удобными были статусы в WhatsApp?