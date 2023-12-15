Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздники

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать праздничные дни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Минфина РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По соглашению между Казахстаном и Китаем в связи с празднованием Дня независимости РК 16-17 декабря 2023 года и Нового года 1-2 января 2024 года пропуск людей, транспорта и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска будут работать в штатном режиме.

КГД просит казахстанцев заранее планировать маршруты перевозок с учетом погоды и прибывать к пунктам пропуска в забронированную дату.