Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздники

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать праздничные дни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Минфина РК
По соглашению между Казахстаном и Китаем в связи с празднованием Дня независимости РК 16-17 декабря 2023 года и Нового года 1-2 января 2024 года пропуск людей, транспорта и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
Железнодорожные пункты пропуска будут работать в штатном режиме.
КГД просит казахстанцев заранее планировать маршруты перевозок с учетом погоды и прибывать к пунктам пропуска в забронированную дату.
"Напоминаем, что пропуск грузовых авто через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляется посредством бронирования даты перемещения в автоматизированной системе электронной очереди CarGoRuqsat (https://cgr.qoldau.kz/ru/start/)", – отметили в комитете.