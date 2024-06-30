Гранты до 7 млн тенге учредили для малых СМИ и блогеров в РК

Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры» при поддержке МКИ проводит конкурс грантов среди региональных СМИ и блогеров, передает Kazpravda.kz

Фото: BES.media

Сумма грантов составляет от 3 до 7 млн тенге. На финансовую поддержку своих проектов могут рассчитывать малые региональные СМИ и авторы цифрового контента (блогеры).

Заявки на конкурс принимают с 25 июня по 15 июля, среди блогеров – с 25 июня по 24 июля 2024 года.

Оба конкурса будут проходить в два этапа. На первом – комиссия отберёт лучших заявителей. На втором – авторам предстоит защита своих проектов.

Претендовать на грант для блогеров могут казахстанцы от 14 лет.

Подробнее об условиях конкурса: www.mdq.kz, e-mail: [email protected], Instagram: @media.damytu.qory.