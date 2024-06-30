Гранты до 7 млн тенге учредили для малых СМИ и блогеров в РК

Общество
3

Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры» при поддержке МКИ проводит конкурс грантов среди региональных СМИ и блогеров, передает Kazpravda.kz

Фото: BES.media

Сумма грантов составляет от 3 до 7 млн тенге. На финансовую поддержку своих проектов могут рассчитывать малые региональные СМИ и авторы цифрового контента (блогеры).

Заявки на конкурс принимают с 25 июня по 15 июля, среди блогеров – с 25 июня по 24 июля 2024 года.

Оба конкурса будут проходить в два этапа. На первом – комиссия отберёт лучших заявителей. На втором – авторам предстоит защита своих проектов.

Претендовать на грант для блогеров могут казахстанцы от 14 лет.

Подробнее об условиях конкурса: www.mdq.kz, e-mail: [email protected], Instagram: @media.damytu.qory.

#конкурс #СМИ #журналисты #блогеры #МКИ

Популярное

Все
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Строительные рынки переезжают за город
В селе Иванковке Буландынского района приступили к строительству домов для сельчан, пострадавших от паводка
Реестр товаров казахстанского происхождения повысит конкурентоспособность
Решается судьба утильсбора
Тысячи соотечественников пройдут экспресс-диагностику крови
Мода на электросамокаты обернулась участившимися авариями на дорогах
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Журналисты получили ключи от квартир
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Водителя оштрафовали за принудительную высадку подростка из маршрутки в Павлодаре
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Булекбай Сагингалиев – имя, вписанное золотыми буквами в историю отрасли
Антитеррористическое учение завершилось в Казахстане
Уроки балета: и вдохновение, и труд
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Судебное реформирование: реалии и перспективы
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Туркменистана
Паводки: 300 семьям купили готовое жилье в Актюбинской области
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во всех сферах жизни
Покупатель отсудил более 16 млн тенге за бракованный автомобиль
Путинцева впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
Бюджет хронических «болезней»
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

99-летие отметила ветеран войны из Алматы
Антитеррористическое учение завершилось в Казахстане
Журналисты получили ключи от квартир
Лучших в профессии отметили наградами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]