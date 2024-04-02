Гранты, кредиты, практика: как молодежи помогают трудоустроиться в Астане

С начала 2024 года в карьерный центр столицы обратились более 9 тысяч молодых людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

О мерах по содействию их трудоустройству на брифинге в РСК рассказал директор Центра трудовой мобильности Астаны Олжас Омар.

По его словам, за первый квартал текущего года мерами занятости в Центре охвачены 2013 человек, из них 271 трудоустроен на постоянные рабочие места.

На субсидируемые рабочие места направили свыше 900 человек, 221 из них получил поддержку от государства в рамках программы «Молодежная практика», 62 - «Первое рабочее место», 87 человек направлены на социальные рабочие места и 591 – на общественные работы.

В рамках проекта «Первое рабочее место» безработным, впервые ищущим работу, подбирают вакансии для наработки необходимых трудовых навыков.

Гарантированная заработная плата по программе – 30 МРП (110 760 тенге), период работы – не более 18 месяцев – засчитывается в трудовой стаж, при этом по окончании производят трудоустройство в штат. Участником может стать гражданин не старше 35 лет, не имеющий опыта работы.

Также Центр реализует программу «Молодежная практика», предназначенную для выпускников колледжей и ВУЗов для получения первого опыта работы по своей специальности.

Еще одна программа, «Контракт поколений», предназначена для трудоустройства выпускников с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста. Принять участие в ней также могут граждане не старше 35 лет, которые окончили вуз или колледж не раньше трех лет назад.

Гарантированная заработная плата - 30 МРП (110 760 тенге), период практики засчитывается в трудовой стаж, по окончанию производится трудоустройство в штат. Продолжительность работы не более 6 месяцев.

«Также в рамках мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности, онлайн-обучение через Электронную биржу труда прошли 263 человека и основам предпринимательства по «Бастау Бизнес» - 518. С 2023 года реализуется программа льготного кредитования молодежи. Микрокредитование направлено на поддержку молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет. В программе могут участвовать представители работающей молодежи. Сумма займа - до 5 миллионов тенге, ставка вознаграждения - 2,5% годовых. Срок займа до 5 лет, для развития животноводства – до 7 лет. Срок регистрации в качестве ИП на момент подачи заявки не должен превышать 5 лет», - сообщил Олжас Омар.

Обязательным условием для кредитования является наличие залога. В качестве залога принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии такового возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.). Предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения до одной трети от продолжительности срока микрокредита.

«Особое внимание хочу уделить получению грантов для реализации новых бизнес-идей для молодежи. На портале Business.enbek.kz с 8 апреля начнется приём заявок для первого потока. Гранты предоставляются безвозмездно, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз. Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом», - проинформировал спикер.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.