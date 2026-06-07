Гранты, премии и стажировки: как государство поддерживает талантливую молодежь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается реализация государственных программ, направленных на поддержку талантливой молодежи, представителей культуры, искусства и креативных индустрий, передает Kazpravda.kz.

Одним из ключевых инструментов поддержки остается Государственная молодежная премия «Дарын», которая присуждается за достижения в науке, творчестве и спорте. На сегодняшний день ее лауреатами стали 380 человек. Победители получают диплом, нагрудный знак и денежную премию в размере 1 млн тенге.

«С 2021 года по инициативе Главы государства ежегодно присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в размере 3 млн тенге. Его цель – поддержка новых инициатив и идей молодых казахстанцев. За весь период реализации гранта его обладателями стали 153 молодых человека», - сообщили в Министерства культуры и информации.

Поддержка оказывается и работникам культуры. Ежегодно государственные стипендии получают 75 представителей отрасли. С этого года размер выплат увеличен вдвое - до 5 млн тенге. Кроме того, учреждается национальная премия «Асыл мұра», направленная на поддержку мастеров традиционного искусства.

Власти также разрабатывают новые механизмы поощрения победителей международных конкурсов и фестивалей. Премии планируется присуждать в сферах музыки, театра, балета, изобразительного искусства, кино и анимации.

Казахстанская молодежь получает возможность обучаться и проходить стажировки по международным программам, включая «Болашақ», Erasmus+, DAAD, Fulbright и Chevening. По направлению креативных индустрий стипендиаты обучаются в ведущих зарубежных вузах.

Дополнительную поддержку талантам оказывает Фонд развития креативных индустрий, который занимается продвижением отечественных проектов, привлечением инвестиций и развитием инфраструктуры отрасли.

Ежегодно для творческой молодежи выделяется более тысячи грантов в вузах и свыше 500 грантов в колледжах.