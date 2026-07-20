Единую платформу QazaqCreative запустили для представителей креативных индустрий

Креативная индустрия

Платформа также доступна для всех желающих приобрести продукцию казахстанских креаторов или воспользоваться их услугами

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации РК запустил единую цифровую платформу QazaqCreative, предназначенную для представителей креативных индустрий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Платформа создана на базе портала QazaqCulture и станет единой цифровой экосистемой для регистрации субъектов креативных индустрий, взаимодействия с государством и расширения доступа к мерам поддержки. 

Сервис доступен как для физических лиц – авторов, дизайнеров, художников, фотографов, музыкантов, ремесленников и других креаторов, так и для юридических лиц – студий, агентств, продюсерских центров, творческих объединений и иных организаций, работающих в сфере креативных индустрий.

Теперь представители креативной экономики могут зарегистрироваться в разделе QazaqCreative на портале www.qazaqculture.com, открыть личный кабинет и получить доступ к широкому спектру цифровых сервисов. После регистрации пользователи смогут управлять своим профилем, публиковать информацию о проектах и услугах, получать уведомления, а также подавать заявки на участие в программах государственной поддержки.

Кроме того, через платформу QazaqCreative представители креативных индустрий получат доступ к грантовым программам, механизмам финансирования проектов, образовательным и акселерационным программам, консультационной, экспертной, информационной и цифровой поддержке, а также смогут принимать участие в конкурсах, питчинг-сессиях, форумах, выставках и других отраслевых мероприятиях.

Для регистрации необходимо перейти в раздел QazaqCreative на портале www.qazaqculture.com, заполнить регистрационную форму, указать необходимые сведения и после прохождения модерации получить доступ к личному кабинету.

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