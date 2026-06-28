В Астане открылась ярмарка креаторов Павлодарской области

За первый день ярмарки участники реализовали продукцию более чем на 1 млн тенге

Фото: МКИ

В столичном Qazaq Creative Hub прошла ярмарка креаторов Павлодарской области, организованная в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, передает Kazpravda.kz.

Экспозицию представили заместителю Премьер-министра - министру культуры и информации Аиде Балаевой. Посетители смогли познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного искусства, народных ремесленников, художников и дизайнеров региона.

На выставке были представлены национальные музыкальные инструменты, ювелирные украшения ручной работы, изделия из дерева, кожи, металла и кости, керамика, этнические коллекции одежды, а также IT-проекты, которые уже реализуются в Павлодарской области.

Для гостей ярмарки организовали мастер-классы по традиционным ремеслам, включая ювелирное и гончарное искусство. Посетители смогли не только понаблюдать за работой мастеров, но и приобрести их изделия.

«Проект Creative Aimaq реализуется Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» и направлен на поддержку региональных креативных индустрий, продвижение отечественных брендов, развитие творческого предпринимательства и создание единой площадки для демонстрации культурного и креативного потенциала регионов Казахстана», - сообщили в Министерстве культуры и информации.

По данным ведомства, только за первый день работы ярмарки было реализовано продукции более чем на 1 млн тенге.