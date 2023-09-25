Гранты в работе

На полдня городской Арбат превратился в демонстрацион­ный зал. Горожане смогли ознакомиться с широким ассортиментом продукции, выпуск которой наладили предприимчивые земляки. И даже купить товары, что многие охотно делали, ведь представленные текстиль, постельные принадлежности, одежда, аксессуары для автомобиля, игрушки, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, а также соленья, компоты и кондитерские изделия имели хорошее качество и товарный вид.

Пройдясь по длинному ряду, было легко убедиться, что малый бизнес ищет свою нишу на потребительском рынке и успешно находит ее. Неоценимую помощь в реализации идей оказывают безвозмездные гранты для развития бизнеса. Собственно, выпуск всех товаров, выставленных на ярмарке, и стал возможен благодаря финансовой поддержке, полученной от государства.

Асель Агадиловой безвозмездный грант помог превратить хобби в бизнес. Молодая женщина признается, что еще в подростковом возрасте научилась вязать, и с тех пор это ее главное занятие в свободное время. Теперь увлечение и удовольствие стало еще и средством заработка, а обрести надежную материально-техничес­кую базу она смогла, получив финансовую помощь в сумме 1 млн 250 тыс. тенге. На эти деньги купила вязальную и швейную машинки, оверлок, парогенератор, стол для раскройки, гладильную доску, набор игл и спиц. Осталось немного и на пряжу.

Продажу готовых изделий мас­терица наладила через социальные сети. Спрос устойчивый. Его обеспечивают приемлемая цена, хорошее качество и постоянно обновляющийся ассортимент. Дизайн вязаной одежды, головных уборов, шарфов Асель разрабатывает сама, благо сейчас есть все возможности для того, чтобы учиться дистанционно.

Гульжайна Бисимбаева решила сосредоточиться на пошиве детской одежды. До этого 15 лет отработала в швейной мастерской, освоив все тонкости профессии швеи. На каком-то этапе решила, что пришло время отправиться в свободное плавание и строить свой бизнес. Грант позволил купить оборудование, наработать клиентскую базу и даже стать работодателем для еще одной швеи. Гульжайна говорит, что видит хорошую перспективу развития. Уже подала заявку на грант в размере 5 млн тенге, чтобы разнообразить производство. Например, наладить выпуск термонаклеек, которые она использует для отделки детской одежды. Пока их приходится покупать, но уже скоро, уверена бизнес-вумен, все изменится.

Молдир Берикбаева предпочла остановить свой выбор на выпуске национальной одежды и предметов быта. Эту нишу на рынке она заняла в 2019-м, получив грант в сумме 505 тыс. тенге. За четыре года разработала широкий модельный ряд, обзавелась клиентурой и открыла свой цех, пригласив трех наемных сотрудниц. По профессии Молдир – дизайнер одежды, и это помогает уловить тенденции в мире моды, быстро включиться в процесс, обеспечив спрос на тот или иной вид швейных изделий.

Жанна Лесбекова – потомственная швея. Еще в начале 90-х годов минувшего века после окончания девятого класса она отправилась учиться на швею, чтобы по примеру матери радовать людей красивыми нарядами. У нее давно свой цех. В марте 2023 года Жанна получила грант, чтобы на его базе организовать подготовку швей. Одна из выпускниц ее школы – Кызжибек Жарылкасын – теперь первая помощница.

– С сентября я работаю по контракту с Южно-Казахстанским университетом имени Мухтара Ауэзова, – рассказывает Жанна Лесбекова. – Ежедневно студенты третьего и четвертого курсов факультета дизайна одежды учатся шить. Освоив ремесло, все они после получения диплома смогут найти себя в бизнесе, научившись не только разрабатывать модели, но и воплощать задуманное в тканях. В стране огромный ресурс для того, чтобы самим одевать казахстанцев, но пока основные объемы одежды ввозятся из сопредельных государств и дальнего зарубежья.

Невозможно пройти мимо прилавка, на котором свой ассортимент развернула Мадина Бейс­бекова. Грант в сумме 1 млн 200 тыс. тенге помог ей купить станок для валяния шерсти. Из нее мастерица изготавливает жилетки, пальто, шляпы, предметы декоративного искусства.

– Хорошим спросом пользуются комнатные тапочки из войлока, – Мадина Бейсбекова показывает домашнюю обувь, напоминающую произведения искусства. – Их я делаю вручную. Они из чис­той шерсти, очень комфортные, теплые, лечебные и эксклюзивные. Дома можно носить и в подарок купить. Фасоны и модели придумываю сама. В качестве отделки использую казахские национальные орнаменты.

В прошлом году в городе более тысячи граждан получили безвозмездные гранты от государства и осуществили свои бизнес-проекты. Более двухсот получателей представили результаты работы на ярмарке, свидетельствующей о том, что гранты не просто работают, но и являются основой для расширения бизнеса, увеличения объемов производства и перехода малого бизнеса в разряд среднего.

Аким города Габит Сыздыкбеков, познакомившись с представленными товарами, обратил внимание крупных предпринимателей и городских предприятий на необходимость налаживания сотрудничества с малым бизнесом. Он призвал присмотреться к продукции предприимчивых и умелых земляков, поддержать их, размещая в таких малых, но надежных цехах заказы и приоб­ретая выпускаемые ими товары.

Габит Сыздыкбеков отметил также, что безвозмездный грант становится одним из эффективных механизмов увеличения занятости населения. Финансовая поддержка со стороны государства будет продолжена.

Желающих получить безвозмездный грант от государства на развитие бизнеса в Шымкенте сегодня столько, что надо пройти предварительный конкурсный отбор, как при поступлении в престижный вуз. В этом году выделено 447 грантов для граждан из социально уязвимых слоев населения. А заявок поступило порядка шести тысяч.

Претендовать на грант могут граждане с инвалидностью или родители, чей ребенок ее имеет, кандасы, переселенцы из других регионов страны, а также получатели адресной социальной помощи, многодетные или потерявшие кормильца. Прежде им обязательно надо обучиться основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и иметь сертификат.

По итогам первого и второго этапов с начала года обладателями грантов стали 228 граждан. С 11 по 22 сентября проходил прием заявок на оставшиеся 219 грантов третьего этапа.

Решение о выделении грантов принимает комиссия, рассмат­ривая каждую заявку и проводя собеседование с каждым из претендентов. Предпочтение получают четко проработанные бизнес-идеи, учитывающие все нюансы, связанные с производством определенного вида продукции, ее сбыта, финансовой жизнеспособности проекта и даже возможность его расширения. Важно понимать, что безвозмездный грант – это не раздача денег населению, а способ поддержки людей, стремящихся наладить свое маленькое дело и желающих работать.