Экономика
Гражданскую авиацию и автобусные пассажирские перевозки освободят от уплаты НДС до конца года
Екатерина Елисеева
Министр национальной экономики Руслан Даленов на онлайн-заседании Правительства РК рассказал о мерах поддержки для гражданской авиации и отрасли туризма в рамках Комплексного плана по восстановлению экономики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"До конца текущего года для поддержки летного состояния судов импорт запасных частей к самолетам будет освобожден от НДС, также аэропорты - от земельного налога и платы за ее пользование. Кроме того, техобслуживание и другие услуги в сфере авиации будут освобождены от НДС за нерезидента до конца года", – сообщил спикер. 

Он отметил, что по мерам поддержки логистики и туризма предусматривается освобождение от уплаты НДС автобусных пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам.

"Будут предоставлены налоговые преференции при реализации туристических инвестиционных проектов в приоритетных туристических зонах. Это льготы по КПН, налог на имущество и земельный налог. В целях снижения административной нагрузки на 6 месяцев будет отменен 10-кратный размер сбора за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления", – дополнил Даленов.

По его словам, также будет отменен таможенный досмотр контейнерных поездов при транзите. А при импорте досмотр будет проводиться один раз на станции назначения.

"Уровень субсидирования железнодорожных перевозчиков будет сохранен с учетом ограничительных мер. Срок действия предельных уровней тарифов на услуги судозахода будет продлен", – заключил министр. 

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